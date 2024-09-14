Yeni Atamalar Resmi Gazete'de Yayımlandı

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Milli Savunma, Milli Eğitim ve Sağlık Bakan yardımcıları görevden alınarak yerine yeni atamalar yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci görevden alındı yerine Musa Heybet atandı. Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu görevden alınırken yerine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Mecit getirildi. Görevden alınan Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz'ın yerine Yasin Ayfer Ekoç, ve boş bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Muhammet Kasım Gönüllü atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Kültür ve Türizm Bakanlığı'nın değişik kademelerine görevden alma ve bazı kurum ve kuruluşların yönetim kurulu üyeliklerine de atamalar yapıldı.

Buna göre: Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, görevden alındı yerine Erhan Karakaya ve Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne, Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay atandı.

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Ahmet Berat Çonkar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Kerim Taşkıran,Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Muhammed Talha Pamukçu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığı'na, Murat Kazancı getirildi.

Görevden alınan Rekabet Kurulu Üyesi Berat Uzun yerine Ridvan Duran, TÜBİTAK Başkanlığı'na Prof.Dr. Orhan Aydın,Başkan Yardımcılığına Prof. Dr. Mesut Güner, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil atandı.