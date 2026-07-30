Yeni İletişim Uyduları Uzaya Gönderildi - Son Dakika
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Yeni İletişim Uyduları Uzaya Gönderildi

Yeni İletişim Uyduları Uzaya Gönderildi
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Çin, Taiyuan'dan iletişim test uydularını başarıyla fırlattı. Uydular çeşitli hizmetlerde kullanılacak.

TAİYUAN, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni iletişim teknolojisi test uyduları gönderdi.

Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketiyle perşembe günü Beijing saatiyle 09.00'da fırlatılan uydular, planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirildi.

Uyduların başta uydu haberleşmesi, radyo ve televizyon yayıncılığı ile veri aktarımı olmak üzere çeşitli hizmetlerde ve ilgili teknolojilerin doğrulama testlerinde kullanılması planlanıyor.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 660'ncı uçuş görevi oldu.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni İletişim Uyduları Uzaya Gönderildi - Son Dakika

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