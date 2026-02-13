Yeni Kalp, Yeni Aşk

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi'nde 12 yıl önce kalp nakli olan, o dönem anlaşmazlık yaşadığı eşinden boşanan Atilla Alay (54), kalp naklinden sonra tanışıp aşık olduğu Nevin Alay (45) ile evlendi. 5 yıldır evli olan çift, hastane kontrollerine birlikte geliyor.

Antalya'da 12 yıl önce kalp yetmezliği nedeniyle hayati riski bulunan ve tedaviye başladığı AÜ Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi tarafından acil nakil listesine alınarak, kalp nakli yapılan Atilla Alay, o dönem yaşadığı rahatsızlıklardan kaynaklı eşinden ayrıldı. Nakil olduktan sonra yeni bir hayata başlayan Atilla Alay, Nevin Alay ile tanıştı ve yeni kalbiyle ikinci evliliğini yaptı. 5 yıldır evli olan çift, hastane kontrollerine birlikte geliyor.

'HAYATİ RİSKİM ÇOK YÜKSEKTİ'

12 yıl önce yapılan kalp nakliyle ikinci hayatıma başladığını belirten Atilla Alay, "Şu an herhangi bir sıkıntım yok. Tahlillerimi, kontrollerimi yaptırıyorum. Gayet sağlıklı şekilde hayatımı devam ettiriyorum. Kas hastalığım vardı, teşhis edilemedi, sonradan teşhis edildi. Ona bağlı kalp kasındaki tutulum nedeniyle kalp yetmezliği oluştu. Bir anda kalp seviyesi yüzde 15'lere, yüzde 20'lere düştü. ve acil tedaviye başladım. Burada Ömer Bayezid Hocamı önerdiler. O, beni acil kalp nakli olacaklar listesine aldı. Çünkü hayati riskim çok yüksekti. Yaklaşık 20-21 gün sonra da nakil yapıldı" dedi.

'KALPLE İLGİLİ HİÇBİR SIKINTIM KALMADI'

Nakil olduğu dönemde anlaşmazlık yaşadığı eşiyle ayrıldığını kaydeden Alay, "İkinci evliliğimi yaptım. 5 yıldan beri yeni eşimle evliyim. Belli bir yaştan sonra mantık devreye giriyor. Tabii aşık da oldum eşime. İlk tanıştığımızda olumlu bir elektriklenme oldu. Sonrasında tanışma ve evlilikle noktalandı. 3 ayda bir rutin kontrollerim var. Hocamızın da uygun gördüğü zamanlarda eko ve anjiyo yapılıyor. İlk nakil dönemlerinde anjiyo 6 ayda bir yapılıyordu. Şu an herhangi bir sıkıntı olduğunda yapılıyor. Ama 3 ayda bir rutin kontrollerini yaptırıyorum. Kan tahlillerim, ilaç düzeylerine bakılıyor. Onun haricinde verilen ilaçları zamanında kullanıyorum. O da çok önemli. Şu an herhangi bir sıkıntım yok. 12 yıl oldu, kalple ilgili hiçbir sıkıntım kalmadı. Gerek Ömer Hocamız gerek asistanlar çok güzel ilgileniyorlar geldiğimiz zaman. Onların söylediği şekilde gereken testler, tahlilleri yaptırıyoruz" diye konuştu.

KALBİN ESAS SAHİBİNE TEŞEKKÜR

Atilla Alay ile 5 yıl önce tanıştıklarını belirten Nevin Alay ise "Tesadüf diyelim. O benim mucizem. Öyle olduğunu düşünüyorum. Mucize gibi yeniden başlamış bir hayata. Biz de onunla ikinci bahara yeniden başladık. Çok şükür şu an iyi. Doktorlarımıza çok müteşekkiriz bu konuda. Takipleri, kontrolleri yapılıyor. Çok iyi şu an. Tabii o kalbin esas sahibine de çok teşekkür borçluyuz. Nurlar içinde yatsın. Biz de o emanete gözümüz gibi bakmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Eşimin her zaman yanındayım. Birlikteyiz, mutluyuz" dedi.

KALPLERİN HOCASI

Prof. Dr. Ömer Bayezid, Atilla Alay'a 12 yıl önce kalp nakli yaptıklarını belirterek, "Kalbi yetersiz olduğu için kalp nakil listesine alındı. Ondan sonra da kalp nakli oldu, yıllar oldu. Aslında çok daha eski, 28 yıldır başkasının kalbiyle yaşayan hastalarımız da var. Atilla Bey 12 yıl oldu ve gayet sağlıklı hayatını sürdürüyor. Sanıyorum yeniden evlendi. Bu yıl Sevgililer Günü'nü yeni kalbiyle, yeni eşiyle kutlayacak inşallah" dedi.

1200 KİŞİ KALP NAKLİ BEKLİYOR

Türkiye'de kalp nakli bekleyen hastalara dikkati çeken Prof. Dr. Ömer Bayezid, "Kalp nakli bekleyen 1200 hasta var. Organ bağışı önemli. Organ bağışını artırmamız lazım. Geçen sene 16 kalp nakli yaptık. Bu yıla kadar en çok yaptığımız kalp nakliydi. Ama bu hastaların bir kısmına, kalp olmadığı için yapay kalp koymak zorunda kalıyoruz. Yapay kalple de uzun yıllar hastalarımız hayatını sürdürüyor. Uygun kalp çıktığı zaman da kalp nakli yapılıyor" diye konuştu.

130 KALP NAKLİ YAPTI

İlk kalp naklini İstanbul Koşuyolu Hastanesi'nde 1989 yılında yaptığını anlatan Prof. Dr. Bayezid, sonraki süreçte Akdeniz Üniversitesi'ne geçtiğini belirterek, "1998'den beri de Antalya'da yapıyoruz. Ben 130 kalp nakli yaptım. İlk Koşuyolu'ndakini sayarsak 1989 yılıydı, Antalya'yı sayarsak 28 yıldır kalp nakli yapıyorum" dedi.