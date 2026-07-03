Yeni Konutlar Yangınzedelere Teslim Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeni Konutlar Yangınzedelere Teslim Ediliyor

Yeni Konutlar Yangınzedelere Teslim Ediliyor
03.07.2026 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ödemiş'teki yangın sonrası evini kaybedenler için yeni konutların teslimatı bu ay başlayacak.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınında evini kaybeden ve 'Mahşeri yaşamıştık' sözleriyle yaşadığı felaketi anlatan Cavit Özer'in, tamamlanma aşamasına gelen yeni eviyle yüzü güldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yangının ardından yapımına başlanan afet konutlarının ay sonu itibarıyla hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacağını duyurdu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde geçen yıl 2 Temmuz'da çıkan orman yangınından etkilenen bölgelerdekiler için afet konutları yapımı hızla başlatılmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, afet konutlarının teslimatının ay sonu itibarıyla başlayacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Orman yangınlarının ardından Karadoğan, Üzümlü, Tosunlar ve Suçıktı köylerinde 138 köy evi kullanılamaz hale geldi. Yangından 1 ay sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı törenle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yeni konutların temelleri atıldı. Hızla devam eden çalışmalar sonrası köy evleri 1 yıl içinde tamamlanma aşamasına geldi. Yöresel mimariye uygun, güvenli ve afetlere dirençli yeni konutların teslimatı bu ay sonu itibarıyla başlayacak" ifadesine yer verildi.

'YANGINDA MAHŞERİ YAŞAMIŞTIK ŞU ANDA ÇOK SEVİNÇLİYİM'

Yangının hemen ardından 5 Temmuz 2025'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulunmak üzere bölgeyi ziyaret etmişti. Bakan Murat Kurum'un bu ziyareti sırasında, 'Her şeyimiz gitti' diyerek gözyaşı döken mahalleli Cavit Özer'in (60) yüzü güldü. Evinin tamamlanmasına çok az kaldığını dile getiren Özer, "Yangından dolayı perişan olduk. Ama arkamızda devlet var. Bakanımız bizi ziyaret etti. Allah devletimize zeval vermesin, tekrar evimiz oluyor. Çok az bir işçiliği kaldı. İnşallah sağ selamet içeriye gireriz. Aynı zamanda inşaatın yapıldığı şantiyede çalışıyorum. Kendi evimizi birebir şahit olarak kendimiz yapıyoruz. Çok mutluyum. Yangın zamanı Allah kimseye göstermesin ama mahşeri yaşamıştık, şu anda çok sevinçliyim. Evlerimiz çok güzel oluyor" dedi.

'BAKANIM EVİMİZ OLDUĞUNDA BİZE ÇAY İÇMEYE GELSİN'

Bakan Kurum, yanan yerleşim yerlerini ziyaret ettiği sırasında "Evimiz yandı, biliyorsun değil mi?" diye seslenen Muzaffer Atıcı'nın (7) görüntülerini sanal medya hesabından paylaşmıştı. Bakan Kurum sanal medya hesabından son olarak ise "Yakında Üzümlü Köyü'ne, Muzaffer'in yeni evine misafir olacağım" notunu düştü. Muzaffer Atıcı ise "Ben Bakan amcaya 'Bizim ev yandı. Biliyor musun? Bizim evimizi yapar mısınız' dedim. Bakan amcada 'yaparız' dedi ve söz verdi. Evimizi çok beğendim, mutluyum. Bakanımızın, evimize yerleştiğimizde bize çay içmeye gelmesini istiyorum" diye konuştu.

'EVİMİZİN ÇOĞU BİTTİ ÇOK MUTLUYUZ'

Üzümlü köyünde doğup büyüyen Muzaffer Atıcı'nın annesi Nihal Atıcı (34) da "Geçen sene 2 Temmuz'da yangın başladığı haberi geldi. Biz yangının bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyorduk. Sonra tedbir amaçlı evleri boşalttık. Ertesi güne kadar yanmış. Her taraf kül haline kaldı. Çok acı bir gündü, kötü anlar yaşadık. Ama Bakanımız Murat Kurum geldi ve bizi yalnız bırakmadı. 'Evlerinizi en kısa zamanda yapacağız' dedi. Senesi dolmadan da evleri yapmaya hemen başladılar. Evimizin çoğu bitti, çok mutluyuz. Hızlı bir şekilde evimiz yenilenmiş oldu. Biz yapmaya kalksak kim bilir ne zaman yaptırabilirdik ama bakanımız sağ olsun" dedi.

'DEVLETİMİZ GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPIYOR'

İzmir'in Ödemiş ilçesinin Üzümlü Mahallesi Muhtarı Savaş Yıldırım da "2 Temmuz yangının yıl dönümüydü. Yangın Tosunlar'dan başlamıştı. O günlerden beri devletimiz gerekli çalışmaları yapıyor. İşler ilerliyor. Bazı biten evler var. Tosunlar köyünde bitmek üzere. Evleri yapılan mutlu oluyor. Ancak yangını Allah kimseye göstermesin. Sadece yanan mal veya giden eşya değil. İnsanları da derinden etkiledi. Hala 'Geceleri rüyalarımda hayvanlarım yanıyor. Evim yanıyor' diyen insanlar var" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Konutlar Yangınzedelere Teslim Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti’nin kalesine MHP ve Bahçeli’nin pankartları asıldı DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı
Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim
Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti
İlçe ayakta Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu İlçe ayakta! Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
Niğde’de otel odasında ölü bulundu Niğde'de otel odasında ölü bulundu
Bursa’da çay ve kahve fiyatlarına yüzde 30 zam Bursa'da çay ve kahve fiyatlarına yüzde 30 zam
40 yıl sonra bir ilk Japonya’dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı 40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı
Hamburger yerken fark etmedi Hayatı kabusa döndü Hamburger yerken fark etmedi! Hayatı kabusa döndü
Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek Ama tek bir şartı var Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek! Ama tek bir şartı var
Muğla’nın Datça ilçesinde korkutan deprem Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem
Antalya’da taksici skandalı “Haram“ diyen turiste böyle cevap verdi Antalya'da taksici skandalı! "Haram" diyen turiste böyle cevap verdi

10:36
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı Milyonları etkileyen ödemeler arttı
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı! Milyonları etkileyen ödemeler arttı
10:09
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu
10:04
Emekli ve memurun zam oranı netleşti İşte meslek meslek yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:55
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
09:41
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı’ndaki en kritik kampını boşalttı
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı'ndaki en kritik kampını boşalttı
09:22
Gözaltına alınan tacizci kadınla ilgili çarpıcı detay Bipolar hastasıymış
Gözaltına alınan tacizci kadınla ilgili çarpıcı detay! Bipolar hastasıymış
09:16
İşin içinde memurlar da var Sahte evrak çetesine operasyonda onlarca gözaltı
İşin içinde memurlar da var! Sahte evrak çetesine operasyonda onlarca gözaltı
09:11
Altında 5 hafta sonra bir ilk Uzmanlardan “3500 dolar“ uyarısı
Altında 5 hafta sonra bir ilk! Uzmanlardan "3500 dolar" uyarısı
08:39
İstanbullular rahat bir nefes aldı Tacizci kadın gözaltında
İstanbullular rahat bir nefes aldı! Tacizci kadın gözaltında
08:23
88 yıllık kötü seri sona erdi İsviçre bir üst tura çıktı
88 yıllık kötü seri sona erdi! İsviçre bir üst tura çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 11:31:22. #7.12#
SON DAKİKA: Yeni Konutlar Yangınzedelere Teslim Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.