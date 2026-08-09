Gazilere \'Eksik Hak Tam Hak Gibi Sunulmasın\' Uyarısı

(TBMM) - YENİ Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Genel Kurulu'nda şehit yakınları ve gazilerin özlük haklarına ilişkin kanun teklifinde gazilerin lehine düzenlemeler bulunduğunu ancak birkaç kalemde iyileştirme yapılmasının yıllardır süren statü, emsal aylık ve sosyal hak eşitsizliğini çözmediğini ifade ederek, "Eksik hakkın tam hak gibi sunulmasına ortak olamayız" dedi.

Genç, kanun teklifinin görüşmeleri sırasında YENİ Parti Grubu adına söz aldı.

İktidarın teklif için "İki yıldır çalışıyoruz" dediğini belirten Genç, teklifin 3 Ağustos'ta Meclis'e sunulduğunu, 5 Ağustos'ta komisyona getirildiğini ve görüşmelerin yalnızca üç saat sürdüğünü ifade etti. İçişleri, Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarının rapor vermediğini, komisyon kapısında bekleyen şehit yakınları ve gazilerden yalnızca bir temsilcinin içeri alındığını aktaran Genç, alt komisyon kurulması taleplerinin reddedildiğini, sundukları değişiklik önergeleri ve 15 yeni madde önerisinin kabul edilmediğini belirtti.

Genç, gazilerin taleplerinin yalnızca maaş artışından ibaret olmadığını belirterek, "Para değil, insan yerine konulmak istiyoruz" sözünü aktardı. Genç, gazilerin emsal özlük hakkı, kira desteği, istihdam, eğitim desteği, askeri ve sosyal tesislerden yararlanma ile sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerine eşit erişim istediğini söyledi. Terörle mücadelede yaralandığı halde malul sayılmayanların da kanunda açıkça yazılı bir "onur gazisi" statüsü istediğini belirten Genç, bu taleplerin önemli bir bölümünün teklifte yer almadığını ifade etti.

"BİR GAZİYE PROTEZ GÖZÜNÜ KREDİYLE ALDIRAN DÜZENİN ADI SOSYAL DEVLET OLAMAZ"

Genç, gazilerin ortez ve protez sorununa da dikkat çekti. Rapor ve üretim işlemlerinin Ankara'daki Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde toplanmasının Türkiye'nin dört bir yanındaki gazileri tekrar tekrar Ankara'ya gelmek zorunda bıraktığını belirten Genç, bu tespitin Komisyon raporuna da girdiğini ancak çözümün kanun metnine yansımadığını söyledi. Genç, Güvenpark'ta bir gazinin iki protez gözü için 90 bin lira kredi çektiğini anlattığını belirterek, "Gözlerini bu vatana veren bir gaziye protez gözünü krediyle aldıran düzenin adı sosyal devlet olamaz" dedi.

Gazilerin rapor işlemleri için ikamet ettikleri yere en yakın üçüncü basamak sağlık kuruluşuna başvurmasının yeterli sayılması gerektiğini ifade eden Genç, belirlenecek bölgesel eğitim ve araştırma hastanelerinde rapor vermeye yetkili birimler ile nitelikli ortez ve protez merkezleri kurulmasını önerdi. Genç, "Sağlık hakkı ikamet adresine göre eziyete dönüşmemelidir" dedi.

"ASKERİ HASTANELER YENİDEN KURULMALI"

Askeri sağlık sisteminin yeniden tesis edilmesi gerektiğini belirten Genç, harp cerrahisi, patlama, havacılık, dalış ve su altı hekimliğinin yalnızca tıp diplomasıyla değil, sürekli klinik eğitim, vaka deneyimi, tatbikat ve kurumsal birikimle geliştiğini söyledi. Askeri hastanelerin bu birikimin üretildiği klinik üsler olduğunu ifade eden Genç, "Hastane altyapısı olmadan askeri tabip yetiştirebilirsiniz fakat sürdürülebilir bir askeri tıp ekolü oluşturamazsınız" dedi.

Genç, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekillerinin imzasını taşıyan, askeri sağlık sisteminin yeniden tesis edilmesi ile GATA ve askeri hastanelerin yeniden kurulmasını öngören tekliflerini 3 Ağustos'ta Meclis'e sunduklarını ve teklifin komisyonda beklediğini söyledi. Genç, astsubayların emekliliğe yansıyan adil bir ilave tazminat alması, ek gösterge mağduriyetinin giderilmesi, görevdeki maaş ile emekli aylığı arasındaki kaybın azaltılması ve meslek eğitimlerinin lisans düzeyine çıkarılması taleplerini dile getirdi.

"UZMAN ÇAVUŞLARIMIZIN SORUNLARI DA ORTADA"

Uzman çavuşların sözleşme baskısı ve kadro güvencesizliği, sağlık nedeniyle meslekten ayrılma riski, kıdemlerinin rütbeden sayılmaması, sosyal tesislerden eşit yararlanamama, emeklilikte derece ve ek gösterge kaybı ile görev sonrasında kamuya geçiş ve istihdam sorunu yaşadığını belirten Genç, görevini tamamladığı halde kamuya atanamayan uzman çavuşların gerekli şartları taşıyan gazilerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde okul güvenliğinde istihdam edilmesini önerdiklerini söyledi.

Bu önerinin de iktidar tarafından reddedildiğini belirten Genç, seçim bölgesi Kayseri'den Ankara'ya uzanan bir hak yürüyüşü olduğunu söyledi. Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği çatısı altında yürüyen emekli uzman çavuşların "kahramanlara hak yürüyüşü"nü sürdürdüğünü aktaran Genç, "Uzman çavuşlarımızdan birisi 45 yaşında resen emekli edildiğini, bugün 57 yaşında olduğu için iş bulamadığını anlatıyor" dedi.