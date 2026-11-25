(İZMİR) - YENİ Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Altun, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 2026 yılının 10 ayında 518 kadının hayatını kaybettiğini, bunların 273'ünün şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçtiğini belirterek, İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe konulması ve 6284 sayılı Kanun'un etkin uygulanması çağrısı yaptı.

YENİ Parti İzmir İl Kadın Kolları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Karabağlar Kadın Hakları Parkı'nda basın açıklaması yaptı.

Türkiye'deki kadın cinayetleri verilerine dikkati çeken YENİ Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Altun, şunları kaydetti:

"Bu ülkede kadınlar her sabah 'Acaba bugün başıma bir şey gelir mi?' korkusuyla uyanıyor. Evinde huzuru kalmamış, sokağa çıkmaya çekinir olmuş kadınlardan bahsediyoruz. Koruma kararı cebinde olduğu halde sokak ortasında öldürülen kadınlardan bahsediyoruz. Yıllarca adliye kapılarında nöbet tutan, derdini anlatamayan kadınlardan bahsediyoruz. Veriler ortada. 2002 yılında 66 kadın cinayeti işlenmişti. Bugün geldiğimiz noktada, sadece 2026'nın 10 ayında 518 kadın hayattan koparıldı. Üstelik bunların 273'ü 'şüpheli ölüm' denilerek geçiştiriliyor. Resmi kurumlar ise 194 cinayet diyerek gerçeğin üzerini örtüyor. Bu iktidar döneminde koskoca bir ilçe nüfusu kadar kadın toprağa verildi. Koruma kararları son yıllarda tam 70 bin kez ihlal edildi. Türkiye genelinde elektronik kelepçe kapasitesi sadece 2 bin. Kadının ölmesini bekleyip ardından 'başımız sağ olsun' demekle bu iş çözülmez

"SORUYORUZ: BU ÇOCUKLARA KİM BAKACAK"

Şiddet sadece fiziksel uygulanmıyor. Kadınların neredeyse üçte biri psikolojik, beşte biri ekonomik şiddet altında eziliyor. İş yerinde kadın çalışanını darp eden patrona 10 bin 500 lira ceza verip serbest bırakıyorlar. Bu düzende bir kadın, işini kaybetme korkusuyla nasıl gidip şikayetçi olsun? Bütün bunlar yetmezmiş gibi, kadını koruyamayanlar çıkıp 'en az 3 çocuk' diyor. Soruyoruz: Bu çocuklara kim bakacak?"

YENİ Parti iktidarında İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacaklarını, 6284 sayılı Kanun'u etkin şekilde uygulayacaklarını her ilde, ihtiyaca yetecek kadar sığınak açacaklarını bildiren Altun, "Kadınların sadece hayatta kalmak için direndiği değil; sokakta başı dik yürüdüğü, güvende ve özgür yaşadığı bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız. Yaşam hakkımızdan da özgürlüğümüzden de asla vazgeçmeyeceğiz. Tüm mücadelemiz kadınlar yaşasın diye" ifadelerini kullandı.

"KADINLARIN SESİ OLMAK İÇİN GECE YARISINA KADAR NÖBETTEYİZ"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, "Yaşamdan koparılmış, hayattan koparılmış tüm kadınların, kız kardeşlerimizin sesini duyurabilmek için bu gece yarısına kadar 24 saatlik bir nöbet tutuyoruz. Burada tüm örgütümüzle beraber sesimize ses olmak isteyen herkesle birlikteyiz. Türkiye'nin neresinde olursa olsun haksızlığa, hukuksuzluğa, kadın cinayetlerine, yokluğa, yoksunluğa karşı duruyoruz, sesimizi büyütüyoruz" dedi.

"KIZ KARDEŞİM KATLEDİLDİ"

YENİ Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kollar da 2009 yılında kız kardeşinin öldürüldüğünü belirterek, şunları söyledi:

"17 Ekim 2009 tarihinde kız kardeşim katledildi. Kendisini bir ay boyunca aradık, kayıptı. Katiliyle birlikte biz de cenazeyi aradık. Cenazeyi getirmek için elimiz kolumuz bağlıydı. Ancak 17 Kasım itibarıyla cenazemizi bulup Türkiye'ye getirdik ve İzmir'de toprağa verdik. Sebebi sadece kız kardeşimin güzel bir kadın olmasıydı. Üç çocuk annesiydi, 37 yaşındaydı. Şimdi yaşasaydı 44 yaşında olacaktı ve bizlerle birlikte olacaktı. İnsan bir kadına nasıl el kaldırır, bunu bir türlü anlayamıyorum. 27 yıl boyunca kendi eşime sen bile demedim; el kaldırmayı, küfür etmeyi bırakın, sen bile demedim. Çünkü o, bir anneyle babanın bana emanetidir. Çocuklarımız da emanetimizdir. Buradan söylemek istediğim en önemli şey şu, lütfen beni yanlış anlamayın: Kadına, çocuklara ve hayvanlara kalkan tüm eller kırılsın"