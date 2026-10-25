YENİ Parti İzmir İl Kongresi\'nde Güç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'ni eleştirdi

(İZMİR) - YENİ Parti İzmir İl Başkanı Güç, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere gösterdiği yolda, hiçbir zorluk karşısında geri adım atmadan yürümeye devam edeceğiz. Çünkü muhtaç olduğumuz kudretin, damarlarımızdaki asil kanda mevcut olduğunu biliyoruz. Çünkü biz YENİ'yiz. Biz umuduz. Biz Cumhuriyet'iz. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatlarıyız" dedi.

YENİ Parti İzmir 1. Olağan İl Kongresi Bayraklı Tepekule Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Kongreye, YENİ Parti İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Tuncay Özkan, Ümit Özlale, Yüksel Taşkın, Ednan Arslan ilçe belediye başkanları, İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, partinin il ve ilçe yöneticileriyle partililer katıldı.

Kongrede konuşan YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, "Adımız YENİ. Çünkü yeni olmak; değişimin, gelişimin, umudun ve daha iyi bir geleceğin iddiasını taşımaktır. Ancak biz biliyoruz ki geleceği inşa etmek, geçmişi doğru anlamaktan ve bugünün gerçekleriyle yüzleşmekten geçer. Bugün ülkemiz, Cumhuriyet tarihimizin en ağır siyasi, ekonomik ve toplumsal krizlerinden birini yaşıyor. Dünyada yaşanan ekonomik ve siyasal dönüşüm; emeği, üretimi, dayanışmayı ve toplumsal adaleti geri plana iten bir düzen ortaya çıkardı. Hakça bölüşümün yerini ayrıcalıklı kesimlerin zenginleşmesi, sosyal devletin yerini derin yoksulluk, demokratik yönetimin yerini ise giderek güçlenen otoriter anlayışlar aldı. Ne yazık ki ülkemiz, bu düzenin en ağır sonuçlarını yaşayan ülkelerden biri haline geldi" dedi.

"BU ÜLKENİN İNSANLARI EN ZOR KOŞULLARDA BİLE TESLİM OLMADI"

Güç, 25 yıldır ülkeyi yöneten siyasi iktidarın devletin kurumlarını zayıflattığını, kuralları uygulamak yerine kendisine göre değiştirdiğini belirterek, "2017 Anayasa değişikliğiyle hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, güçler ayrılığı ilkesini ve denge-denetim mekanizmalarını büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Yasama, yürütme ve yargı arasındaki denge bozuldu. TBMM'nin etkisi çok büyük oranda ve bilinçli bir şekilde azaltıldı, yargı bağımsızlığı ağır yara aldı, basın özgürlüğü yok edilme noktasına geldi ve örgütlü toplumsal hareketimizi yok etme üzerine bir anlayış devlet politikası haline geldi" dedi.

Türkiye'de bugün yalnızca ekonomik bir kriz yaşanmadığını; adaletin, demokrasinin, devlet yönetiminin ve toplumsal güvenin de derin bir kriz içinde olduğu bir dönemden geçildiğini söyleyen Güç, şöyle konuştu:

"Bir tarafta kamu kaynaklarından beslenen ayrıcalıklı bir kesim, diğer tarafta emeğinin karşılığını alamayan milyonlar var. Emekliye gelince kaynak bulamayanlar, çiftçiye destek veremeyenler, asgari ücretliyi açlık sınırına mahküm edenler; belirli çevrelere kaynak aktarmakta hiçbir sakınca görmüyor. Üretenin değil, ayrıcalıklı olanın kazandığı; çalışanın değil, iktidara yakın olanın korunduğu bir düzen kuruldu. Bu düzenin bedelini işçilerimiz, emeklilerimiz, çiftçilerimiz, esnafımız, gençlerimiz ve kadınlarımız ödüyor. Ancak yaşadığımız sorun yalnızca derin yoksulluk da değildir.

İş cinayetleri, kadın cinayetleri, çocukların karşı karşıya kaldığı şiddet, liyakatsizliğin ve denetimsizliğin ağırlaştırdığı afetler, geleceğinden umudunu kesen gençlerimiz ve her geçen gün büyüyen toplumsal güvensizlik, ülkemizin içine sürüklendiği yıkım tablosunun parçalarıdır. Bugün vatandaşlarımız güven içinde yaşama kaygısıyla da mücadele ediyor. Daha da vahimi, bütün bu sorunların çözümü olması gereken devlet kurumları, siyasi iktidarın gücünü koruma araçlarına dönüştürülüyor. Kendisine karşı çıkanları düşmanlaştıran, eleştiriyi tehdit sayan, toplumu 'bizden olanlar ve olmayanlar' diye ayıran bir anlayışla karşı karşıyayız. Seçilmiş siyasetçilerin, gazetecilerin, aydınların ve düşüncelerini özgürce ifade eden yurttaşların yargı süreçleri üzerinden baskı altında tutulduğu, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı bir düzende hukukun üstünlüğünden söz etmek mümkün değildir. Demokrasi yalnızca sandıktan ibaret değildir. Ancak bugün, sandıktan çıkan millet iradesi dahi yok sayılmaktadır. Milletin oyuyla kazanılamayan siyasi mücadelelerin yargı eliyle kazanılmaya çalışılması, demokratik hukuk devleti anlayışına ağır bir darbedir. Bu karanlık tablo ne bizi bir umutsuzluğa sürükler ne de mücadelemizden tek bir geri adım attırır. Çünkü bu ülkenin insanları, tarih boyunca en zor koşullarda bile teslim olmamıştır.

"BU AĞIR TABLO KİMSEYİ KARAMSARLIĞA SÜRÜKLEMESİN"

Gezi'de özgürlüklerine sahip çıkanlar, 19 Mart sürecinde demokrasi ve millet iradesi için meydanları dolduranlar, toprağını ve doğasını korumak için mücadele eden köylüler, emeğinin hakkını arayan işçiler ve adalet isteyen milyonlar bize çok önemli bir gerçeği göstermektedir: Bu toplumun vicdanı da mücadele gücü de hala dimdik ayaktadır. İşte bizim YENİ olma iddiamız tam da burada anlam kazanıyor.

Biz yalnızca mevcut iktidara karşı çıkan bir siyasi hareket olmak için yola çıkmadık. Biz, bu ülkenin bozulan kurumlarını yeniden ayağa kaldırmak, adaleti tesis etmek, emeğin hakkını korumak, üretimi güçlendirmek ve Cumhuriyetimizin kazanımlarını geleceğe taşımak için yola çıktık. Bizim mücadelemiz, Türkiye'nin yeniden demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olması; halkın refahının, özgürlüğünün ve geleceğe duyduğu güvenin yeniden inşa edilmesi mücadelesidir. Siyaseti kişisel hesapların, makam kavgalarının ve dar çıkar ilişkilerinin alanı olmaktan çıkarmak zorundayız. Bu ülkenin artık kavgaya değil, dayanışmaya; ayrışmaya değil, birleşmeye; korkuya değil, umuda ihtiyacı var. Yarınlarımızı inşa ederken yıkılan kurumları, toplumun adalet duygusunu, birbirine olan güvenini ve ortak geleceğe dair inancını da onarmak zorundayız. Bunun yolu bağımsız yargıdan, güçlü parlamentodan, özgür basından, liyakatli kamu yönetiminden, hakça bölüşümden ve Cumhuriyetimizin temel değerlerinden geçmektedir."

"BİZ UMUDUZ, BİZ CUMHURİYET'İZ"

Çağatay Güç, partisinin ülkenin müreffeh geleceğine inançla yola çıktığını, bu inancın ve milletin değişim talebinin içinden doğduğunu söyledi. Genel Başkanları Özgür Özel'in öncülüğünde başlayan bu büyük yürüyüşün gerçek sahibinin millet olduğunu belirten Güç, şöyle devam etti:

"Çünkü biz biliyoruz ki millet seçer, millet değiştirir, millet karar verir. Hiçbir iktidar milletin iradesinden büyük değildir. Ülkemizin içinde bulunduğu koşullar zor olabilir. Önümüzde uzun ve çetin bir mücadele olabilir. Ancak unutmayalım ki bizler, çok daha ağır koşullarda bağımsızlığını kazanmış, Cumhuriyetini kurmuş büyük bir milletin evlatlarıyız. 1919 yılının 19 Mayıs'ında Mustafa Kemal Atatürk'ün karşı karşıya kaldığı koşullar, bugün yaşadıklarımızdan çok daha ağırdı. Ama o gün bir milletin kaderini değiştiren şey, koşulların ağırlığı değil; o koşullara teslim olmayan irade, cesaret ve kararlılıktı. Bugün bizlere düşen görev de aynı inancı, aynı mücadele ruhunu ve aynı Cumhuriyet bilincini geleceğe taşımaktır. Çünkü biz gücümüzü milletimizden alıyoruz. Çünkü biz umudumuzu bir kişiye değil, Cumhuriyet'e, demokrasiye ve halkımızın iradesine bağlıyoruz. ve çok iyi biliyoruz ki: Türkiye'nin geleceği, bu karanlık düzene teslim olmayacak kadar güçlüdür. Biz YENİ'yiz. Çünkü bu ülkenin yeniden ayağa kalkacağına inanıyoruz. Biz YENİ'yiz. Çünkü Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını adaletin, demokrasinin, üretimin ve refahın yüzyılı yapmakta kararlıyız. ve biz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere gösterdiği yolda, hiçbir zorluk karşısında geri adım atmadan yürümeye devam edeceğiz. Çünkü muhtaç olduğumuz kudretin, damarlarımızdaki asil kanda mevcut olduğunu biliyoruz. Çünkü biz YENİ'yiz. Biz umuduz. Biz Cumhuriyet'iz. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatlarıyız. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın demokrasi. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yolumuz açık olsun."