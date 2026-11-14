YENİ Parti kurultayı Ankara Arena'da başladı, Aytekin 'şenlik havası' dedi - Son Dakika
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YENİ Parti kurultayı Ankara Arena'da başladı, Aytekin 'şenlik havası' dedi

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YENİ Parti kurultayı Ankara Arena\'da başladı, Aytekin \'şenlik havası\' dedi
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YENİ Parti kurultayı Ankara Arena\'da başladı, Aytekin \'şenlik havası\' dedi
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YENİ Parti, 1. Olağan Kurultayı'nı 'Türkiye Yenileniyor' sloganıyla Ankara Arena'da başlattı. Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, yarın tamamlanacak kurultaydan 'şenlik havasıyla' ayrılacaklarını ve kurultay sonrası sahada çalışmalara tam gaz devam edeceklerini söyledi.

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA) - YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı, "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla Ankara Arena'da başladı. YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, yarın tamamlanacak kurultaya ilişkin, "Bugün ve yarın buradan bir şenlik havasıyla çıkmış olacağız hep beraber" dedi.

YENİ Parti'nin1. Olağan Kurultayı, "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla Ankara Arena'da başladı. Kurultay öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, kuruluş kurultayını gerçekleştireceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Ağustos ayı sonunda başlattığımız kongre takvimini bugün ve yarın bu salonda sonlandırmış olacağız. Yavaş yavaş misafirlerimiz gelmeye başladı. Yoğun bir katılım var. Ankara merkezden ve diğer şehirlerden inanılmaz bir katılım olacak. Bugün ve yarın buradan bir şenlik havasıyla çıkmış olacağız hep beraber."

Kurultay hazırlıklarının yoğun bir çalışma sonucunda tamamlandığını ifade eden Aytekin, "Arkadaşlarımız günlerdir hazırlanıyorlar. Türkiye yenileniyor, Türkiye yenilenecek. Türkiye'nin yenilenmeye ihtiyacı var. Bunu milletimiz istiyor, milletimiz bekliyor. YENİ Parti'nin kuruluş süreci de tam böyle olmuştu. Sağ olsunlar, herkesin eline emeğine sağlık. Oldukça düzenli, büyük bir disiplin içerisinde bir salon düzeni var. Herkes halinden memnun. Delegelerimiz gelmeye başladılar, imzalar atılıyor. Birazdan yeterli çoğunluk çok erken bir saatte sağlanmış olacak ve kurultayımızı başlatmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"KURULTAYIMIZI BİTİRDİKTEN SONRA TAM GAZ SAHADA OLACAĞIZ"

YENİ Parti'nin saha çalışmalarına ara vermediğini aktaran Aytekin, kurultay takviminin ardından çalışmalarını hızlandıracaklarını söyledi. Aytekin, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz YENİ Parti sahada kuruldu. Alanlarda, sokaklarda, meydanlarda milletimiz kurdu. YENİ Parti'nin yeri, YENİ Partililerin yeri sokaklardır, sahadır, vatandaştır, esnaftır, işçidir, çiftçidir, meydanlardır. Ara vermedik aslında. Bu kurultay takvimi içinde de Genel Başkanımız birçok ilde saha ziyaretleri yaptı. Yaz döneminde milletvekillerimiz Türkiye'nin 81 ilinde bulundular, saha ziyaretleri yaptılar. Çok ihmal ettiğimizi düşünmüyorum ama bu kurultay takviminde elbette kurultay biraz öne geçebiliyor. Kurultayımızı bitirdikten sonra tam gaz sahada olacağız. Türkiye'nin dört bir yanında milletimizin yanında olacağız."

Kaynak: ANKA
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