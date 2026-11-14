YENİ Parti kurultayı Ankara Arena\'da başladı, Aytekin \'şenlik havası\' dedi

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA) - YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı, "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla Ankara Arena'da başladı. YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, yarın tamamlanacak kurultaya ilişkin, "Bugün ve yarın buradan bir şenlik havasıyla çıkmış olacağız hep beraber" dedi.