YENİ Parti Kurultayı\'nda Tüzün, iktidar sürecinin yarın başlayacağını söyledi

Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, "Artık iktidar sürecini yarından itibaren başlatmış olacağız" dedi.

YENİ Parti'nin Ankara Arena'da yapılan 1. Olağan Kurultayı'nda ANKA Haber Ajansı'na konuşan YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, şunları kaydetti:

"Öncelikle kurultaya yönelik organizasyon noktasında en ufak bir eksiklik olmadığını delege arkadaşlarımız, kurultaya katılan misafirlerimiz bizzat bana gelip söylüyorlar. Ondan duydukları mutluluğu anlatıyorlar. Salonun dizaynı, tasarımı, ilgilenilmeleri, 'En iyi şekilde ağırlandık' diyorlar. Biz de onların bu güvenine layık oluyoruz. Evet 'Türkiye yenileniyor'. Gerçekten de yenileniyor. Biz bu salonda üç yıl önce tarihi bir devrim gerçekleştirdik.

Belki de Türk siyasi tarihinde ilk defa bir kurultay delegeleriyle bir genel başkan değişti ve yönetim değişti. Ve slogan o zaman şuydu: CHP değişirse Türkiye değişir. Gerçekten CHP değişti, Türkiye değişti. Dönüşüm aşamasına geçildi. Bir yerel yönetim seçim süreci yaşadık. Türkiye'de partimizden 411 belediye başkanı seçildi.

Türkiye nüfusunun üçte ikisini o dönemdeki partili arkadaşlarımız yönetiyor idi. Ve Türkiye bütçesinin onda sekizini yine o kentleri bizim o dönemde seçilmiş partili arkadaşlarımız yönetiyor idi. Bundan rahatsız olan anlayış belediye başkanlarımıza, cumhurbaşkanı adayımıza operasyonlarla bizi yıpratmaya, bunaltmaya, bunu taktik olarak da yaptılar. Ama biz bunca baskıya, tehdide ve şantaja rağmen o 411 belediye başkanından sadece 34 tanesi AKP'yi tercih etti. Bunun da oranı yüzde 8. Yüzde 92'si bu baskıya, tehdide ve şantaja rağmen görevini yapmaya devam etti. Ve ayrıca mülkiye müfettiş raporları, Sayıştay denetimleri gibi belediye başkanımızı bunaltmaya çalıştılar. Ama bu direnci gösteren belediye başkanlarıımızın büyük çoğunluğu da dün de olduğu gibi 265 tanesi YENİ Parti'yi tercih etti. Türkiye genelinde 4 bine yakın belediye meclis üyesi YENİ Parti'ye katıldı. Bunların 800 tanesi büyükşehir belediye meclis üyesi. İl genel meclis başkanlıkları bize geçti.

"KATILIM ORANI ÇOK YÜKSEK"

Merkezi yönetim ile yerel yönetim ayağı bir araya geldi. Artık muhalefetteki son kurultayımızı yaparak iktidara yolculuğumuzu başlatmış bulunuyoruz. Sayın Genel Başkanımızın tek aday olmasına rağmen katılım oranı çok yüksek. 45 tane dün seçime gelemeyen delege arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımızın bir kısmı mazeretli, bir kısmının sağlık sorunu var, bir kısmı yurt dışında. Bir kasıt olmadığını düşünüyorum. COP 31 Antalya'da biliyorsunuz. Bazı arkadaşlarımız oradaydı, o nedenle gelemedi.

Belediye başkanlarımızın tamamı buradaydı, delege olan olmayan. Şimdi merkezi yönetimimiz de belli olacak. Parti Meclisi sayımızı biliyorsunuz artırdık. Çok sayıda talep var, inanılmaz bir talep var yoğunluk. Özellikle sivil toplum örgütlerinden, meslek odalarından, sendikalardan partide görev almak isteyen arkadaşlar var. Üç aşamalı bir süreç olacak. İktidar sürecini yarından itibaren bugünkü oylamadan sonra başlatmış olacağız."