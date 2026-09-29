YENİ Parti milletvekilleri, 30 Eylül’de yeni yasama yılına hazırlanacak

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - YENİ Parti milletvekilleri, yarın YENİ Parti Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanacak. TBMM'nin 1 Ekim'de açılacak 28'nci Dönem Beşinci Yasama Yılı'nda partinin yol haritasının tartışılacağı toplantıda, saha çalışmaları değerlendirilecek ve sunumlar yapılacak.

YENİ Parti'nin 91 milletvekili, TBMM 28'inci Dönem Beşinci Yasama Yılı'na hazırlık için 30 Eylül Çarşamba günü bir araya gelecek. Saat 10.00'da, YENİ Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek toplantıya, Genel Başkan Özgür Özel başkanlık edecek.

Toplantının açılışında YENİ Parti Lideri Özel, milletvekillerine hitap edecek. Özel'in hitabının ardından toplantı basına kapalı olarak devam edecek. Toplantının devamında Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir, 2026 yılı saha çalışma raporlarını sunacak ve yeni yasama dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Ardından Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel'in dış politika sunumu ve Milli Savunma Koordinatörü Yankı Bağcıoğlu'nun güvenlik sunumu yapılacak. Son olarak İzmir Milletvekili Ümit Özlale, ekonomi sunumunu gerçekleştirecek.

Öğle yemeğinin ardından milletvekillerinin yeni yasama yılına dair değerlendirmeleri, görüş ve önerileri alınacak. Son olarak Özel ve milletvekilleri, akşam yemeğini parti yemekhanesinde beraber yiyecek.

1 Ekim Perşembe günü, saat 14.00'te TBMM Genel Kurulu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında Özel Oturumla açılacak. Özel ve YENİ Parti Milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı oturumda bulunacak. YENİ Parti, akşam 18.30'da düzenlenecek TBMM açılış resepsiyonuna ise katılmama kararı aldı. Özel, Genel Kurul'un ardından partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.