YENİ Partili Başevirgen, ilk 9 ayda 93 bin 95 esnafın kepenk kapattığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

YENİ Partili Başevirgen, ilk 9 ayda 93 bin 95 esnafın kepenk kapattığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
YENİ Partili Başevirgen, ilk 9 ayda 93 bin 95 esnafın kepenk kapattığını söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
YENİ Partili Başevirgen, ilk 9 ayda 93 bin 95 esnafın kepenk kapattığını söyledi
Haber Videosu

YENİ Parti Milletvekili Bekir Başevirgen, TESK'in 2026 Ocak-Eylül verilerine göre ilk 9 ayda 93 bin 95 esnafın kepenk kapattığını belirtti. Kapanışların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 arttığını belirten Başevirgen, esnafın kira ve borcunu ödeyemediğini söyledi.

(ANKARA) - YENİ Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, yanlış ekonomi politikaları nedeniyle esnafın zor durumda olduğunu ifade ederek, "Esnaf siftah yapamıyor, borcunu ödeyemiyor, kirasını karşılayamıyor. İktidar ekonomide başarı hikayeleri anlatırken, yılın ilk 9 ayında Türkiye'de 93 bin 95, ayda 10 bin 344, her gün 341, her saat 14 esnaf kepenk kapattı. Başka bir ifadeyle, yılın ilk 9 ayında ortalama her 4 dakika 13 saniyede bir esnaf kepenk indirdi" dedi.

YENİ Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun (TESK) 2026 yılı Ocak- Eylül dönemi verilerini değerlendirdi. Yılın ilk dokuz ayında 93 bin 95 esnaf iş yerinin kapandığına dikkat çeken Başevirgen, kapanışların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 arttığını belirtti.

Yanlış ekonomik politikalar nedeniyle esnafın zor durumda kaldığını söyleyen Başevirgen, "İktidarın yanlış ekonomi politikaları, yüksek enflasyon, hayat pahalılığı ve ağırlaşan işletme maliyetleri küçük esnafı ayakta kalma mücadelesine mahküm etti. Esnaf siftah yapamıyor, borcunu ödeyemiyor, kirasını karşılayamıyor. İktidar ekonomide başarı hikayeleri anlatırken, yılın ilk 9 ayında Türkiye'de 93 bin 95, ayda 10 bin 344, her gün 341, her saat 14 esnaf kepenk kapattı. Başka bir ifadeyle, yılın ilk 9 ayında ortalama her 4 dakika 13 saniyede bir esnaf kepenk indirdi" ifadelerini kullandı.

Verilerin yalnızca birer istatistik olmadığını belirten Başevirgen, "Her kapanan dükkanın arkasında yılların emeği, geçim mücadelesi veren bir aile, ödenemeyen borçlar ve yarım kalan hayaller var. Bir zamanlar evine ekmek götüren esnaf, bugün kendi dükkanının masraflarını karşılayamaz hale geldi. İktidarın ekonomi politikalarının bedelini alın teriyle geçinen insanlar ödüyor" dedi.

"VATANDAŞIN CEBİNDEKİ PARA ERİYOR"

İktidar temsilcilerinin enflasyon konusundaki açıklamalarını da eleştiren Başevirgen, "İktidar çıkıp enflasyon düşüyor diye övünüyor. Peki, esnafın kirası mı düştü? Elektrik faturası mı azaldı? Mazot mu ucuzladı? Vatandaşın alım gücü mü arttı? Esnafın giderleri her geçen gün büyürken, vatandaşın cebindeki para eriyor. Vatandaş alışveriş yapamıyor, esnaf satış yapamıyor. Bir tarafta geçinemeyen milyonlar, diğer tarafta müşterisiz kalan dükkanlar var. İktidarın ekonomi anlayışı hem vatandaşı hem esnafı aynı anda bitiriyor. Esnafın sermayesi eriyor, kazancı giderlerini karşılamıyor. İşletmesini ayakta tutmak için krediye yönelenler ise yüksek faizlerle karşılaşıyor. Bir yandan kira, elektrik, vergi ve sigorta primleri, diğer yandan kredi taksitleri. Esnafı borçla yaşamaya, sonunda da dükkanını kapatmaya mahküm iktidarın bu kara düzeni mutlaka değişmelidir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
Bekir BaşevirgenMilletvekiliYeni PartiPolitikaEkonomiGüncelEylülTeskSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi’nde kazandığı gecenin ardından Mourinho’nun ağzında Türk taraftarlar var Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı gecenin ardından Mourinho'nun ağzında Türk taraftarlar var
Ülkeyi karıştıran maç Tam 53 kırmızı kart çıktı Ülkeyi karıştıran maç! Tam 53 kırmızı kart çıktı
Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı İki ilde deprem Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem
Almanya’dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi Hazırlıklar başladı Almanya'dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi! Hazırlıklar başladı
Hayırlı olsun İşte İsmail Kartal’ın yeni takımı Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı
Hükümete yakın yazar oran verdi İşte asgari ücret için masadaki rakamlar Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte asgari ücret için masadaki rakamlar
TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
Tarihi sigara yasakları yolda Türkiye, Japonya ve Avustralya modelini uygulayacak Tarihi sigara yasakları yolda! Türkiye, Japonya ve Avustralya modelini uygulayacak
Şampiyonlar Ligi’nde tarihi rezalet 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı
10:20
Okullarda bir dönem tarih oldu
Okullarda bir dönem tarih oldu
10:18
Kırmızı bültenle aranıyordu Daltonlar üyesi Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranıyordu! Daltonlar üyesi Türkiye'ye getirildi
09:58
Özgür Özel, CHP’ye dönüş tartışmalarına noktayı koydu “Varıp da geri dönmeyeceğiz“
Özgür Özel, CHP'ye dönüş tartışmalarına noktayı koydu! "Varıp da geri dönmeyeceğiz"
09:57
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu’nu konuşuyor
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor
09:44
Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda’nın ensesindeyiz UEFA ülke puanında fark eridi
Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda'nın ensesindeyiz! UEFA ülke puanında fark eridi
09:35
Fahrettin Koca’dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım
Fahrettin Koca'dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım
09:16
Depoyu dolduracaklar dikkat Petrol çakıldı, indirim geliyor
Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
09:16
Altın iki haftanın zirvesinde Dev bankadan yatırımcının yüzünü güldürecek yeni tahmin
Altın iki haftanın zirvesinde! Dev bankadan yatırımcının yüzünü güldürecek yeni tahmin
08:49
Trump giderek dibe batıyor Kayıplar bir gecede arttı
Trump giderek dibe batıyor! Kayıplar bir gecede arttı
08:20
Hükümete yakın yazar oran verdi İşte asgari ücret için masadaki rakamlar
Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte asgari ücret için masadaki rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 10:30:44. #.0.2#
SON DAKİKA: YENİ Partili Başevirgen, ilk 9 ayda 93 bin 95 esnafın kepenk kapattığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android