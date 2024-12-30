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Yeni Yılda Yağış Beklentisi

Yeni Yılda Yağış Beklentisi

4-5 Ocak'ta Türkiye genelinde yağış bekleniyor, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

30.12.2024 15:46
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Yeni yılın ilk hafta sonunda ülke genelinde yağış etkili olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, yurt genelindeki hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çelik, bugün itibarıyla yağışların etkisini kaybettiğini, sadece Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Mersin ve Karaman çevrelerinde kısa süreli bir yağışın görülebileceğini söyledi.

Yarın yurt genelinde yağışsız ve parçalı bulutlu hava beklendiğini vurgulayan Çelik, "Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yok. Mevsim normalleri civarında yurt genelinde seyretmeye devam edecek." dedi.

Çelik, özellikle iç ve doğu bölgelerde havanın mevsim normalinde, soğuk seyrettiğine işaret ederek, yarın gece İç Anadolu'daki en düşük sıcaklıkların sıfırın altında 1-2 derece, Doğu Anadolu'da sıfırın altında 10 ila 15 derece, Karadeniz ve Marmara genelinde 3-4 derece, güney kıyılarında ise 8-10 derece civarında seyredeceğini bildirdi.

Ankara, İstanbul ve İzmir için yaptıkları son değerlendirmeye de değinen Çelik, "3 büyükşehirde de hem ayın 31'inde hem de 1 Ocak'ta yağış beklentimiz yok. Hava genellikle parçalı ve az bulutlu olacak." ifadelerini kullandı.

Hafta sonu yağış bekleniyor

Çelik, yeni yılın ilk hafta sonu olan 4-5 Ocak'a ilişkin de açıklamada bulundu.

Türkiye'nin cumartesi günü için batı bölgelerden başlayarak yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini belirten Çelik, Doğu bölgesi hariç, pazar günü tüm yurtta yağış beklendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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