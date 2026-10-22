Yeni Yol Grup Başkanı Ekmen, Mersin'de 337 siteye jeneratör cezasına itiraz etti - Son Dakika
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Yeni Yol Grup Başkanı Ekmen, Mersin'de 337 siteye jeneratör cezasına itiraz etti

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Yeni Yol Grup Başkanı Ekmen, Mersin\'de 337 siteye jeneratör cezasına itiraz etti
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Yeni Yol Grup Başkanı Ekmen, TBMM'de Mersin çiftçisinin üretim maliyetlerini karşılayamadığını belirterek tarımsal desteklerin yeniden düzenlenmesini istedi. Ekmen, Mersin'de 397 sitenin 337'sine jeneratör kaynaklı ceza uygulandığını belirterek ilgili kurumlara çağrı yaptı.

(ANKARA) - Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Mersin'de tarım sektörünün yaşadığı sorunlara, jeneratör kullanımı nedeniyle apartman ve site yönetimlerine kesilen elektrik cezalarına ve staj ile çıraklık dönemindeki sigorta girişlerinin emekliliğe sayılmamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekmen, çiftçinin üretim maliyetlerini karşılayamadığını belirterek tarımsal desteklerin yeniden düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Ekmen, Mersin Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu'nun artan üretim maliyetleri, ürünlerin dalında kalması, ihracatta yaşanan sorunlar ve üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkına ilişkin açıklamasını Meclis gündemine taşıdı. Tarım politikalarının yalnızca üretim miktarıyla değerlendirilemeyeceğini belirten Ekmen, üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi ve ürününü pazarlayabilmesinin önemine dikkati çekti.

"ÜRETİCİ ÜRÜNÜNÜ SATTIĞINDA DAHİ ZARAR EDİYOR"

Mersin'de zeytin, sert çekirdekli meyveler, narenciye, muz ve sebze üreticilerinin ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirten Ekmen, girdi maliyetleri yükselirken ürün fiyatlarının gerilediğini söyledi. Ziraat odalarının açıklamasındaki verilere işaret eden Ekmen, bazı ürünlerde kilogram başına maliyetin 9 ila 12 lira arasında değiştiğini, satış fiyatlarının ise 1 ila 4 liraya kadar düştüğünü aktardı.

Üreticilerin toplama ve işçilik maliyetlerini dahi karşılayamadıkları için ürünlerini dalında bırakmak zorunda kaldıklarını belirten Ekmen, "Bahçeler ürün dolu, depolar dolu, ancak çiftçinin cebi boş. Bugün çiftçimizin ürettiği tüm ürünler dalında bekliyor. İhracat güzergahlarında ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Dış pazarlara ulaşmak zorlaşıyor. Nakliye maliyetleri artıyor. İç piyasada ise fiyatlar üretim maliyetlerini dahi karşılamıyor." dedi.

Çiftçinin ayrıcalık değil, alın terinin karşılığını istediğini vurgulayan Ekmen, ihracat sorunlarının çözülmesi, alternatif pazarların açılması ve nakliye maliyetlerini azaltacak adımların atılması gerektiğini söyledi. Tarımsal borçların üreticiyi rahatlatacak şekilde yeniden yapılandırılması ve üretici ile tüketici arasındaki fiyat zincirinin şeffaf biçimde denetlenmesi çağrısında bulunan Ekmen,  Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumları göreve çağırdı. Ekmen, "Çiftçiyi kaybedersek yarın üretimi kaybederiz. Üretimi kaybedersek gıda güvencemizi tehlikeye atarız" dedi.

"397 SİTENİN 337'SİNE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI"

Ekmen, basın toplantısında Mersin'de jeneratör sistemlerinin elektrik şebekesine bağlantısı nedeniyle apartman ve sitelere kesilen cezalara da değindi. Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi'nin konuya ilişkin açıklamasını gündeme getiren Ekmen, dağıtım şirketi Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ tarafından çok sayıda siteye usulsüz veya kaçak elektrik tüketimi kapsamında yüksek tutarlı tahakkuklar çıkarıldığını belirtti.

Ekmen, geçen haftaki tespitlere göre Mersin'deki 397 sitenin 337'sine cezai işlem uygulandığını aktararak, bu sayının daha sonra artmış olabileceğini söyledi. EPDK yetkilileriyle görüştüğünü belirten Ekmen, jeneratörlerden sağlanan elektriğin sayaçtan geçirilmeden dairelere iletilmesinin kaçak tüketim gerekçesi olarak gösterildiğini ifade etti. Ancak söz konusu sistemlerin önemli bölümünün yapıldıkları dönemdeki mevzuata uygun olduğunu savunan Ekmen, teknik düzenlemelerin doğrudan yüksek para cezalarıyla karşılık bulmasına itiraz etti. Ekmen, "Bu kaçak bir işlem değildir. Bu teknik olarak düzeltilebilir bir işlemdir" dedi.

Mevzuatta zaman içinde değişiklik yapılmış olması halinde site yönetimlerine ve jeneratör kullanıcılarına öncelikle uyarı yapılması, mevzuata uyum için süre tanınması gerektiğini belirten Ekmen, en az 147 bin lira olduğu belirtilen cezalara da dikkati çekti.

Ekmen, "Ya önce adamı uyarın, ona bir ay süre verin. Mevzuat değişti, senin bu yaptığın doğru değil. Yeni mevzuata uyumlu bir şekilde jeneratörlerini sayaçlarla uyumlu hale getirin deyin. Ondan sonra hala direnen varsa o zaman da bu cezaları kesin" diye konuştu.

Elektrik Mühendisleri Odası'nın 25 Eylül'den bu yana konuyla ilgili çağrılar yaptığını ancak dağıtım şirketi, EPDK ve Enerji Bakanlığı'ndan yanıt alamadığını belirten Ekmen, uygulamanın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK nezdinde ele alınmasını istedi.

STAJ VE ÇIRAKLIK SİGORTASI İÇİN YENİDEN DÜZENLEME ÇAĞRISI

Ekmen'in basın toplantısındaki bir diğer gündem maddesi, staj ve çıraklık dönemindeki sigorta girişlerinin emeklilik başlangıcı olarak kabul edilmemesi oldu. Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu'nun taleplerini gündeme taşıyan Ekmen, mevcut uygulamanın değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

8 Eylül 1999 öncesinde meslek liselerinde eğitim görenler ile çırakların sigorta girişlerinin, isteğe bağlı borçlanma yoluyla emekliliğe esas sigorta başlangıcı kabul edilmesinin talep edildiğini aktaran Ekmen, ilk işe giriş tarihlerinin uzun vadeli sigorta başlangıcı sayılması gerektiğini ifade etti.

Ekmen, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamındaki meslek lisesi öğrencileri ve çırakların sigortalarının tam kapsamlı hale getirilmesini, eksik primlerin isteğe bağlı borçlanmayla tamamlanabilmesini ve işveren katkısı ile devlet teşvikini içeren bir sistem kurulmasını önerdi.

Taleplerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına iletilmesi gerektiğini belirten Ekmen, çıraklık ve mesleki eğitimin desteklenmesinin sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi açısından da önem taşıdığını söyledi.

Sanayide çırak, kalfa ve usta bulmakta güçlük yaşandığını ifade eden Ekmen, mevcut uygulamanın gençlerin mesleki eğitime yönelmesini ve mesleklere girişini olumsuz etkileyebileceğini dile getirdi.

Ekmen, çiftçilerin, elektrik cezalarıyla karşı karşıya kalan vatandaşların ve staj-çıraklık sigortası mağdurlarının sorunlarının çözümü için ilgili kurumlara çağrıda bulunarak konuşmasını tamamladı.

Kaynak: ANKA
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