Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı: Gazze'deki Durum Felaket - Son Dakika
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Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı: Gazze'deki Durum Felaket

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı: Gazze\'deki Durum Felaket

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters, Gazze Şeridi'ndeki durumu 'felaket' olarak nitelendirerek, 'Kalıcı barış, mümkün olan en hızlı şekilde iki devletli çözüm istiyoruz. Gazze'de şimdi barış istiyoruz. Bu felakete bakmayı, beklemeyi ve hiçbir şey yapmamayı göze alamayız.' dedi. Peters, Türkiye ile ilişkilerin geliştiğini ve Gazze'deki durumu kınadıklarını belirtti.

26.04.2024 11:26
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Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters, Gazze Şeridi'ndeki durumu "felaket" olarak nitelendirerek, "Kalıcı barış, mümkün olan en hızlı şekilde iki devletli çözüm istiyoruz. Gazze'de şimdi barış istiyoruz. Bu felakete bakmayı, beklemeyi ve hiçbir şey yapmamayı göze alamayız." dedi.

Çanakkale'de Anzak Günü törenlerine katılan Peters, kaldığı otelde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çanakkale Kara Muharebeleri'nin olduğu dönemde neredeyse bütün Yeni Zelandalı ailelerin savaştan olumsuz etkilendiğini belirten Peters, Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanan bu "felaketin" hafızalarında yer ettiğini söyledi.

Peters, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934'te Anzak askerleri ve annelerine hitaben yazdığı mektuptaki, "Sizler, Mehmetçikler ile yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız, bizim bağrımızdadır, huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır." şeklindeki ifadelerini anımsatarak, Atatürk'ün bu konuda gösterdiği büyüklüğü her yıl Anzak Günü'nde andıklarını dile getirdi.

Ekonomik alanda gelişen ilişkiler

Türkiye ile Yeni Zelanda arasındaki ikili ilişkilerin geliştiğini vurgulayan Peters, "Türkiye'de deprem onarımı, deprem önleme çalışmaları gibi pek çok şey yapıyoruz. Yeni Zelanda, o konuda oldukça gelişmiş durumda. Bu anlamda pek çok çalışma yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Peters, Türkiye'de denizcilik sektöründe de çalışmalar yürüttüklerine işaret ederek, "İşimiz, genişletilmiş ekonomik ilişkilere sahip olmak için her fırsatı değerlendirmek. Türkiye ile kültürel ve siyasi ilişkilerimiz de var. Bundan dolayı burada çok vakit geçiriyoruz." diye konuştu.

"Gazze'de barış" çağrısı

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu 14 binden fazla çocuğun yaşamını yitirmesini kınayıp kınamadığı sorusuna Peters, "Biz, her türlü saldırıyı kınıyoruz." yanıtını verdi.

Peters, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023'teki kapsamlı saldırısını "terörizm" olarak gördüğünü söyledi.

Gazze'de yaşananları "felaket" olarak nitelendirdiğini ve bu felakete karşı olduklarını vurgulayan Peters, "Kalıcı barış, mümkün olan en hızlı şekilde iki devletli çözüm istiyoruz. Gazze'de şimdi barış istiyoruz. Bu felakete bakmayı, beklemeyi ve hiçbir şey yapmamayı göze alamayız." dedi.

Peters, barışı teşvik etmek için ellerinden geleni yaptıklarının altını çizerek, "İnsani bakımdan, insani felaketin yaşandığı bu yerlerden bu kadar uzakta olmamıza rağmen yardım edebildiğimizden emin olmak için önemli bir çaba harcıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocukların katledilmesini ahlaksızca görüp görmediğine ilişkin soru üzerine Peters, bu konuda cinsiyet ve yaş ayrımı yapmadığını, herhangi birinin öldürülmesini ahlaksızca gördüğünü söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı: Gazze'deki Durum Felaket - Son Dakika

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