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Yeni Zelanda, Kızıldeniz'de güvenliği sağlamak için uluslararası koalisyonla bölgeye savunma gücü sevk edecek - Son Dakika
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Yeni Zelanda, Kızıldeniz'de güvenliği sağlamak için uluslararası koalisyonla bölgeye savunma gücü sevk edecek

Yeni Zelanda hükümeti, Kızıldeniz'de güvenliğin sağlanması için uluslararası koalisyon dahilinde bölgeye 'savunma gücü' sevk edeceğini duyurdu. Başbakan Christopher Luxon, Husi saldırılarının yasa dışı ve istikrarsızlaştırıcı olduğunu belirterek, bölgede güvenliği sağlamak amacıyla bu kararı aldıklarını açıkladı. Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle birçok gemicilik şirketi seferlerini durdurmuş ve ABD öncülüğünde 'Refah Muhafızı Operasyonu' adında bir deniz görev gücü oluşturulmuştu. Yeni Zelanda'nın da bu koalisyonun bir parçası olarak savunma gücü sevk edeceği belirtildi.

Yeni Zelanda, Kızıldeniz\'de güvenliği sağlamak için uluslararası koalisyonla bölgeye savunma gücü sevk edecek
23.01.2024 - 11:29,
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Yeni Zelanda hükümeti, Kızıldeniz'de güvenliğin sağlanması için uluslararası koalisyon dahilinde bölgeye "savunma gücü" sevk edeceğini duyurdu.

Yeni Zelanda hükümetinin internet sitesine göre, Başbakan Christopher Luxon, yaptığı açıklamada, "Ticari ve donanma gemilerine yönelik Husi saldırıları yasa dışı, kabul edilemez ve bölgeyi istikrarsızlaştırıyor." ifadesini kullandı.

Bölgede güvenliğin sağlanması için Kızıldeniz'e "savunma gücü" sevk etme kararı aldıklarını belirten Luxon, bu kararı bölgede kurulan koalisyonun bir parçası olarak aldıklarını kaydetti.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında, İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı bir gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA
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