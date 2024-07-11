Yeni Zelanda, Rusya ve İran'a yeni yaptırımlar açıkladı - Son Dakika
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Yeni Zelanda, Rusya ve İran'a yeni yaptırımlar açıkladı

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya ve İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Rusya'ya yasa dışı silah transferine karışan Ruslar ve İranlı aktörlerin askeri yardım sağlaması sebebiyle ilave yaptırımlar getirildi. 4'ü Rus ve 3'ü İranlı 7 kişi ve 12 gruba yönelik yaptırımlar uygulanacak. Yeni Zelanda, Rusya'ya askeri destek sağlayan herkesi kınayarak, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik tehditleri vurguladı. Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı, Mart 2022'den bu yana Rusya Yaptırımlar Yasası kapsamında 1700'den fazla kişi ve gruba yaptırım uyguladığını belirtti.

11.07.2024 12:33
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Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya ve İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilave yaptırımların "Ukrayna'da kullanılmak üzere Kuzey Kore'den Rusya'ya yasa dışı silah transferine" karışan Rusları ve "insansız hava aracı üretimi ve tedariki yoluyla Rusya'ya askeri yardım sağlayan İranlı aktörleri" kapsadığı kaydedildi.

Açıklamada, 4'ü Rus ve 3'ü İranlı 7 kişi ve 12 gruba yönelik yeni yaptırımlar getirildiği belirtildi.

Yeni Zelanda'nın Ukrayna karşısında Rusya'ya askeri destek sağlayan herkesi kınadığı vurgulanan açıklamada, "İran'a ait insansız hava araçlarının ve Kuzey Kore silahlarının Rusya'ya tedarik edilmesi Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik tehdit oluşturmaktadır." denildi.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı, Rusya Yaptırımlar Yasası'nın Mart 2022'de yürürlüğe girmesinden bu yana ülke yönetiminin 1700'den fazla kişi ve gruba yaptırım uyguladığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeni Zelanda, Rusya ve İran'a yeni yaptırımlar açıkladı - Son Dakika

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