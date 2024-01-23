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Yeniden Refah Partisi, eski AKP milletvekillerini belediye başkan adayı olarak gösteriyor - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi, eski AKP milletvekillerini belediye başkan adayı olarak gösteriyor

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, AKP'nin eski milletvekilleri Mehmet Kasım Gülpınar'ı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi başkan adayı, Faruk Septioğlu'nu da Elazığ Belediyesi başkan adayı olarak açıkladı.

Yeniden Refah Partisi, eski AKP milletvekillerini belediye başkan adayı olarak gösteriyor
23.01.2024 - 18:56,  Güncelleme: 19:00
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EVREN DEMİRDAŞ

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, AKP'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve dört dönem AKP Şanlıurfa Milletvekilliği yapan Mehmet Kasım Gülpınar'ı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine, AKP'nin 23 ve 24. Dönem milletvekili olan Faruk Septioğlu'nu da Elazığ Belediyesi'ne başkan adayı olarak göstereceklerini açıkladı.

31 Mart yerel seçimlerine yaklaşılırken Yeniden Refah Partisi, Şanlıurfa ve Elazığ'da AKP'nin eski milletvekillerini belediye başkan adayı olarak açıkladı.

ERBAKAN, GÜLPINAR'IN ADAYLIĞINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

AKP MKYK Üyesi ve 24-25-26-27. dönem AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi Urfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gülpınar'ın adaylığını sosyal medyadan duyurdu. Erbakan, "Cumhurbaşkanı Danışmanı, AK Parti MKYK Üyesi, 24-25-26-27. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partimize katılarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız oldu. Başkanımıza hoşgeldiniz diyor, başarılar ve hayırlı hizmetler diliyoruz" ifadelerini kullandı.

İKİ DÖNEM AKP'DEN VEKİL OLDU

Yeniden Refah Partisi'nin Elazığ Belediye Başkan adayı ise Bülent Ecevit tarafından kurulan 40. Hükümet'te Meteorolojiden sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Ali Rıza Septioğlu'nun oğlu ve AKP'nin 23 ve 24. Dönem Elazığ milletvekili olan Faruk Septioğlu oldu.  Adaylığıyla ilgili ANKA Haber Ajansına konuşan Septioğlu şunları söyledi:

"İki dönem AK Parti Elazığ Milletvekilliği görevim sonrasında unumu eleyip eleğimi asmıştım. Ancak muhterem Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan'ın belediye başkan adaylığı için partiye davet etmesi benim için önemli bir olaydır. Elazığ'da arayan tüm dostlarımız tekrardan siyasete girmemi istiyorlardı bende gelen bu değerli teklife ve dostlarımın ısrarları sonucu adaylık teklifini kabul ettim. Elazığ'da 14 Mayıs seçimlerinde partimiz 13 bin oy almıştı bu yerel seçimlerde Allah'ın izniyle Elazığ'da sürpriz bir oy alacağız. Elazığ her zaman siyasetin kalbinin attığı bir kenttir. Tarihimizde biz bunları yaşadık Elazığ insanımız doğrunun, hakkın yanında yer almıştır. Geçmişte yapılan haksızlıklara Elazığ halkı her zaman birliktelik göstermişti bugün de ona benzer bir birliktelik var. Elazığ halkı bu süreçte de doğrunun haklının yanında yer alacak ve Allah'ın izniyle güzel olacak."

Kaynak: ANKA
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