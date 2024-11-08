Yenidoğan Bakımında Reform Süreci

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Sağlık Bakanlığınca Türkiye'nin önde gelen yenidoğan yoğun bakım uzmanlarından oluşturulan 13 kişilik denetim ve bilimsel değerlendirme komisyonu, özel ve kamu hastanelerindeki tüm yenidoğan yoğun bakımların işleyişlerini baştan sona yeniden değerlendirecek.

Bakanlık, "yenidoğan çetesi"ne ilişkin soruşturma sürecinde toplam 10 özel hastanenin ruhsatını iptal ederken, Türkiye genelinde özel ve kamu hastanelerindeki denetimlerin artırılması, sistemdeki sıkıntıların tespit edilip sil baştan düzenlenmesi için de harekete geçti.

Bu kapsamda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla geçen haftalarda "Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu" kuruldu.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, komisyon, Türkiye'nin önde gelen 13 yenidoğan yoğun bakım uzmanından oluşuyor. Tamamı profesör olan komisyon üyeleri, özel ve kamudaki tüm hastanelerin yenidoğan yoğun bakımlarına yönelik işleyiş ve denetim süreçlerini takip edecek.

Yeni rehber hazırlanacak

Bakan Memişoğlu'yla dün bir araya gelen komisyon üyeleri, ülke genelinde yenidoğan yoğun bakım sistemindeki işleyişi inceleyecek ve denetim faaliyetlerinden elde edilen sonuçlarla birlikte sistemdeki aksaklıkların neler olduğunu tespit edecek.

Bu kapsamda, komisyon tarafından yenidoğan yoğun bakımlara ilişkin yeni bir bilimsel rehber de hazırlanacak. Bu çerçevede, özel hastanelere yönelik yeni yapısal reformların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Komisyon üyelerinin çalışmaları ve önerileriyle sağlık sektöründeki kontrol mekanizmalarının daha etkili hale getirilmesi amaçlanıyor.

"Acil" ve "yetişkin yoğun bakım" alanında komisyonlar da kurulacak

Bakanlık, Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu'nun ardından uzman hekim ve akademisyenlerin yer alacağı, farklı branşlarda da komisyonlar oluşturacak.

Bu kapsamda ilk olarak özel ve kamu hastaneleri ve tıp merkezlerindeki acil servisler ile yetişkin yoğun bakımlara yönelik denetim ve değerlendirme bilimsel komisyonları kurulacak.

Ardından ihtiyaçlar doğrultusunda farklı branşlarda da komisyonlar hayata geçirilecek.