Yenidoğan Cetesine Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yenidoğan Cetesine Tepki

Geniş Video İzle

CHP'li Emir, yenidoğan çetesinin bebek ölümlerine neden olduğunu ve Sağlık Bakanlığı'nı eleştirdi.

19.10.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "yenidoğan çetesi" ile ilgili "Bu suç çetesi yıllardır yenidoğan bakım ünitelerini kullanarak, çocuklarımızın hayatına kast ederek kirli para kazanıyorlar ve aileler bunu fark ettiği zaman CİMER'e başvuruyorlar. Bu başvurular 6 yıl öncesine kadar gidiyor. Yenidoğan bölümlerini ve hastaneleri sıkı bir şekilde denetlemekle sorumlu olan Sağlık Bakanlığı gözünü kapatmış ve bu cinayetleri seyretmiş" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 10 bebeğin ölümüne sebep olan "yenidoğan çetesi" ile ilgili CHP Ankara İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun "Gündemi işgal etmeye çalışıyorlar" açıklamasına tepki gösteren Emir, "Sizin önemli gündeminiz ne bilmiyoruz ama bizim için yenidoğan ünitelerinde bebeklerimiz katlediliyorsa, öldürülüyorsa ve denetimsizlik yüzünden çocuklarımızın sağlığı tehlike altındaysa daha önemli bir gündemimiz yoktur" dedi. Emir, şunları söyledi:

"Bilsinler ki bu cinayetleri işleyenler, 3-5 kuruş kazanacağız diye yenidoğan bebeklerimizin hayatlarına kasteden caniler, onlara göz yumanlar, hastaneleri yeteri kadar denetlemeyenler, denetim raporlarını sümen altı edenler ve bugüne kadar bu hastanelerle ilgili kapatma işlemini gerçekleştirmeyen sağlık bakanları bizim takibimiz altında olacak. İki elimiz onların yakasında olacak ve bu toprakları onlara dar edeceğiz. Bu suç çetesi yıllardır yenidoğan bakım ünitelerini kullanarak, çocuklarımızın hayatına kast ederek kirli para kazanıyorlar ve aileler bunu fark ettiği zaman CİMER'e başvuruyorlar. Bu başvurular 6 yıl öncesine kadar gidiyor. Oysa yenidoğan bölümlerini ve hastaneleri sıkı bir şekilde denetlemekle sorumlu olan Sağlık Bakanlığı gözünü kapatmış ve bu cinayetleri seyretmiş.

"Bebeklerimiz öldürülüyorsa ve denetimsizlik yüzünden çocuklarımızın sağlığı tehlike altındaysa daha önemli bir gündemimiz yok"

Yenidoğan üniteleri ve yoğun bakımlar çetelere kiralanmış ve bu çeteler üzerinden bu cinayetler işleniyor. Para kazanacağız diye sahte faturalar, yeni doğan bebeklerin gerekmediği halde yoğun bakımlarda tutulması ve ölene kadar faturaların elde edilmesi gerçeği var. Sayın Bakan, 'Gündemi işgal etmeye çalışıyorlar' diyor. Sayın Bakan, sizin önemli gündeminiz ne bilmiyoruz ama bizim için yenidoğan ünitelerinde bebeklerimiz katlediliyorsa, öldürülüyorsa ve denetimsizlik yüzünden çocuklarımızın sağlığı tehlike altındaysa daha önemli bir gündemimiz yoktur.

Bu olay eylül ayında savcı makamında tehdit edildiğinde ortaya çıkıyor. Bu çeteler savcıları makamında tehdit edebilecek bir seviyededir. Yargıda ve devletin içerisinde desteklenmektedirler. O çeteler devletin içiyle ilişki içerisinde olmasalar savcıyı makamında tehdit edemezler. Bu kişiler savcıyı tehdit ederken, 'Dosyamız Bakırköy Savcılığı'na düşseydi çok daha kolay hallederdik' demiş olmaları. Demek ki bunların yargı içerisinde de bir ağı var. Yoksa bir yenidoğan çetesi, 3-5 kişi yıllar boyunca bebeklerimizi öldürecek kadar suçları işleyemezler. Bu olay iyice ayyuka çıktıktan sonra harekete geçmişler. Söz konusu 19 hastane var. Bu olaylar ortaya çıktığında mayıs ayında birini, eylül ayında birini kapattılar. Şimdi de bir hastaneyi daha kapattılar. Sonuçta 19 hastane var, 1 yılın üzerinde süren soruşturma var, yıllarca süren bebek ölümleri var ama bunlar ancak 3 hastaneyi kapatmayı akıl edebilmişler. Sağlık Bakanlığı'nın içinde de bu çetelerin eli kolu var.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) hastaneleri denetler ve bunları ruhsatlandırır. Sağlık Bakanlığı bu sabah kapattığı Reyap Hastanesi'ne akreditasyon belgesi vermiş. Bu tam bir skandaldır. Bu hastane bir yıldır savcılığın soruşturmasına konu olmuş, bebek ölümleri oluyor. Bu cinayetlerin bir numaralı sorumlularından biri olan hastaneye ruhsat ve üstün kalite belgesi vermişler ve bu üstün kalite belgesini hala iptal etmediler. Bu hastaneler SGK'dan para almaya devam etmişler, SGK sözleşmeleri iptal edilmemiş. Bu yenidoğan çetesine bunca parayı öderken ve bu işler ayyuka çıkmışken gözünüzü, kulağınızı kapatıp bu katillere devletin parasını vermeye nasıl devam edebilirsiniz, bu suça nasıl ortak oldunuz? Hastane ruhsatları milyar lira değerinde. Bakanlık bu ruhsatları iptal etmiyor. Bu hastaneler bir süre sonra konkordato ilan ediyor, ruhsatlar bir başkasına satılıyor ve bir başka isimle devam ediyorlar."

Kaynak: ANKA

Sağlık Bakanlığı, Yenidoğan Çetesi, Murat Emir, Yenidoğan, Politika, Güncel, Sağlık, Hukuk, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenidoğan Cetesine Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:49 750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber 750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber
01:16 Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 09:35:59. #1.11#
SON DAKİKA: Yenidoğan Cetesine Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.