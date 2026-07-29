Yerli Yapay Zeka Modeli \'BİLGE\' Geliyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yapay zeka modellerinin toplumumuzun hafızasını, değer dünyasını ve dilimizin zenginliğini yansıtması; teknolojik bağımsızlığımız için de büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda, TÜBİTAK tarafından 37 milyar parametreyle geliştirilmiş 'BİLGE' dil modelimizi yakın zamanda geliştiricilerin kullanımına açacağız" dedi.

Bakan Kacır, Ankara'da, iş dünyası, teknoloji ekosistemi ve kamu temsilcilerinin buluştuğu, TOBB İş Dünyası Yapay Zeka Zirvesi'ne katıldı. Zirvede; yapay zekanın sanayi, üretim, ticaret, finans ve hizmet sektörlerinde meydana getirdiği dönüşüm, iş dünyasının somut ihtiyaçları üzerinden ele alındı. Programda, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yazılım Meclis Başkanı Ertan Barut ve davetliler yer aldı.

Bakan Kacır, yapay zekanın günümüzde yeniliğin, üretkenliğin ve küresel rekabetin yönünü tayin ettiğini söyleyerek, "Tüm dünyada firmalar, değer zincirlerinin tüm halkalarına yapay zeka teknolojilerini entegre ediyor. Veri ve teknoloji altyapısını güçlendirecek adımlar atıyor. Kuşkusuz, gelecek ufkunu çizen yapay zeka teknolojilerinin sunduğu fırsatlar kadar; getirdiği sorun ve sorumlulukları da dikkate almalıyız. Yapay zekayı; güvenilirlik, şeffaflık, hesap verebilirlik, insan odaklılık ve etik sorumluluk ilkeleri temelinde 'Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizin kalkınma yolculuğunun lokomotifi haline getirmeye kararlıyız" diye konuştu.

Yapay zekanın sunduğu potansiyeli, ekonomik ve toplumsal değere dönüştürmenin; nitelikli yüksek başarımlı bir hesaplama altyapısıyla mümkün olacağını ifade eden Kacır, "Araştırmacılarımızın, girişimlerimizin ve sanayicilerimizin yapay zeka modellerini geliştirme, eğitme ve ölçeklendirme süreçlerinde ihtiyaç duyduğu işlem gücünü sağlamak üzere yüksek başarımlı hesaplama kümemiz ARF'i hizmete aldık. Yapay zeka girişimlerimizin EuroHPC süper bilgisayarlarından ücretsiz yararlanmasını ve dünyanın en güçlü 20 süper bilgisayarı arasında yer alan MareNostrum 5'in işlem kapasitesine erişimini sağladık. Ülkemizi, yüksek teknolojide dünyada hak ettiği konuma taşıyacak büyük ölçekli ve nitelikli yatırımlara kapsamlı destekler sunduğumuz HIT-30 Programı'yla; yapay zeka ve veri merkezi yatırımlarını hızlandırıyor, hesaplama kapasitemizi büyütüyor ve girişimlerimizin ihtiyaç duyduğu dijital altyapıyı güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'DİL MODELİMİZİ GELİŞTİRİCİLERİN KULLANIMINA AÇACAĞIZ'

Bakan Kacır, kamu kurumlarının, yerli ve başarılı yapay zeka çözümlerine ilk kullanım alanını açarak, firmaların ürünlerini geliştirmelerine, doğrulamalarına ve küresel pazarlara taşımalarına güçlü bir referans sunacağını söyledi. Kacır, şöyle konuştu:

"Enerji ve dijital altyapısı hazır 'Yapay Zeka Büyüme Bölgeleriyle' KOBİ'lerimize ve araştırmacılarımıza fikirlerini kısa sürede prototipe dönüştürebilecekleri ortam sağlayacağız. Veri merkezi, bulut bilişim ve yapay zeka altyapılarında özel sektörün öncülüğünde en az 10 milyar dolarlık kaynağı harekete geçirerek, ülkemizin teknolojik kapasitesini daha ileri taşıyacağız. Yenilikçi çözümlerin güvenli biçimde geliştirilip test edilebilmesi için en az 5 öncelikli sektörde düzenleyici deney alanları kuracak; girişimcilerimize öngörülebilir ve yeniliği destekleyen bir uygulama zemini sunacağız. Kuşkusuz yapay zeka modellerinin toplumumuzun hafızasını, değer dünyasını ve dilimizin zenginliğini yansıtması teknolojik bağımsızlığımız için de büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda, TÜBİTAK tarafından 37 milyar parametreyle geliştirilmiş 'BİLGE' dil modelimizi yakın zamanda geliştiricilerin kullanımına açacağız. Yerli ve özgün çözümleri geliştiren, ticarileştiren ve küresel pazarlarda ölçekleyen yapay zeka ekosistemimizi; nitelikli insan kaynağı, güçlü dijital altyapı, etkin kurumsal koordinasyon ve sürdürülebilir finansmanla bütüncül şekilde büyüteceğiz. Türkiye'nin, yapay zeka devriminin sunduğu ekonomik değerden ve çok yönlü fırsatlardan en üst düzeyde istifade etmesini hep birlikte sağlayacağız."

'5 MİLYON LİRAYA KADAR FAİZSİZ FİNANSMAN SAĞLIYORUZ'

Bakan Kacır, Türkiye'nin, yapay zeka devrimin sunduğu ekonomik değerden ve çok yönlü fırsatlardan en üst düzeyde istifade etmesini sağlayacaklarını vurgulayarak, "Tabi bu vizyonun sahadaki taşıyıcıları; yenilikçi girişimlerimiz ve ekonomimizin omurgasını oluşturan KOBİ'lerimiz olacaktır. Yapay zeka girişimlerimizin sermayeye erişimini artırmak için yapay zeka odaklı girişim sermayesi fonlarına 150 milyon dolarlık kamu kaynağını yönlendireceğiz. KOBİ'lerimize teknolojiye erişimde fırsat eşitliği sağlamak, yüksek maliyetli dijital altyapıların oluşturduğu finansman yükünü hafifletmek ve yapay zeka çözümlerini iş süreçlerine daha hızlı entegre etmelerini desteklemek üzere de KOSGEB Yapay Zeka Kredi Programı'nı uygulamaya aldık. Program kapsamında, Teknogirişim rozeti sahibi girişimlerimize yüksek başarımlı hesaplama altyapısı, güvenli veri saklama hizmetleri ve yapay zeka araçlarına erişim için 5 milyon liraya kadar faizsiz finansman sağlıyoruz. Bu imkanı, ilk 12 ayı geri ödemesiz olmak üzere 24 ay vadeyle sunuyoruz. Ben bu vesileyle, şartları karşılayan tüm girişimlerimizi bu imkandan yararlanmaya davet ediyorum" dedi.