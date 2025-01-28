Yılbaşı İçin Yılan Temalı Tasarımlar

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HAİKOU, 28 Ocak (Xinhua) -- Bu yıl 29 Ocak'ta başlayacak Çin Yeni Yılı'na (Yılan Yılı) özel olarak Swarovski, Burberry Çocuk ve Adidas gibi uluslararası markalar, müşterilerin ilgisini çekmek amacıyla ürünlerine yılan temalı tasarımlar ve Çin kültürüne ait unsurlar eklemek için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Hainan eyaletinin merkezi Haikou'daki gümrüksüz satış mağazalarında Çin pazarı için özel olarak tasarlanan sınırlı sayıdaki giyim, mücevher ve çanta gibi ürünler özellikle Çinli tüketiciler tarafından yoğun ilgi görüyor.