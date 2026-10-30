Yıldırım Kaya, Konya’da tek öğretmenli ve tek öğrencili ilkokulu ziyaret etti - Son Dakika
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Yıldırım Kaya, Konya’da tek öğretmenli ve tek öğrencili ilkokulu ziyaret etti

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Yıldırım Kaya, Konya’da tek öğretmenli ve tek öğrencili ilkokulu ziyaret etti
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Yıldırım Kaya, Konya’da tek öğretmenli ve tek öğrencili ilkokulu ziyaret etti
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Konya'nın Ilgın ilçesindeki tek öğretmenli ve tek öğrencili Belekler Şehit Hüseyin Topçu İlkokulu'nu ziyaret etti. Kaya, "Bir tek öğrencimiz kalsa da o okulda Cumhuriyet'in ışığı sönmeyecek" dedi.

(KONYA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Konya'nın Ilgın ilçesindeki tek öğretmenli ve tek öğrencili Belekler Şehit Hüseyin Topçu İlkokulu'nu ziyaret etti. Kaya, "Bir tek öğrencimiz kalsa da o okulda Cumhuriyet'in ışığı sönmeyecek" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Parti Okulu Genel Koordinatörü Hicran Akgün Ceylan ile Ilgın ilçesine bağlı Belekler Mahallesi'ndeki Belekler Şehit Hüseyin Topçu İlkokulu'nu ziyaret etti. Kaya ve Ceylan, okulun tek öğretmeni Fatih Yalçınkaya, tek öğrencisi Hatice Gökmen ve ailesiyle bir araya geldi.

Okulda, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla öğretmen Yalçınkaya ve öğrenci Gökmen'in yanı sıra veliler, mahalle muhtarı ve köylülerin katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapılmıştı.

Ziyaretin kendisine öğretmenliğe başladığı günleri hatırlattığını belirten Kaya, şunları söyledi:

"Bu görüntü beni yıllar öncesine, 13 Kasım 1979'a, öğretmenlik yolculuğumun ilk günlerine götürdü. Konya Cihanbeyli Gölyazı'da öğretmenlik yaptığım günleri yeniden yaşadım. Bugün burada, bir öğretmenimizin ve bir öğrencimizin gözlerinde Cumhuriyetimizin ışığını gördüm. Bir öğretmen, bir öğrenci ama kocaman bir Cumhuriyet sevgisi. Öğretmenimiz Fatih Yalçınkaya'yı, sevgili öğrencimiz Hatice Gökmen'i ve ailesini kutlamak, Cumhuriyet coşkusunu onlarla yeniden yaşamak için buradayız.

"BİR TEK ÖĞRENCİMİZ KALSA DA O OKULDA CUMHURİYET'İN IŞIĞI SÖNMEYECEK"

Cumhuriyet, en ücra köyde bile bir çocuğun gözlerinde parlayan umuttur. Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı en büyük emanettir. Bir tek öğrencimiz kalsa da o okulda Cumhuriyet'in ışığı sönmeyecek. Bu anlamlı ziyaretimizi Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet'e, Atatürk'e ve aydınlık yarınlara yürekten bağlı bütün Cumhuriyet sevdalılarına armağan ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ve Parti Okulumuz, dün olduğu gibi bugün de öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin yanında olmaya devam edecek. İyi ki Cumhuriyet var. İyi ki Mustafa Kemal Atatürk var. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Cumhuriyet'in fedakar öğretmenleri ve aydınlık yüzlü çocukları."

Kaynak: ANKA
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