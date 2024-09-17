Yıldız'dan Filistin İçin Tarihi Tasarı Çağrısı - Son Dakika
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Yıldız'dan Filistin İçin Tarihi Tasarı Çağrısı

Yıldız\'dan Filistin İçin Tarihi Tasarı Çağrısı

Ahmet Yıldız, Filistin'in işgalinin sona ermesi için BM'dan destek istedi ve tasarının önemine vurgu yaptı.

17.09.2024 21:47
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NEW Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Filistin'in İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında mevcudiyetini 12 ay içinde sonlandırması talep edilen karar tasarısının tarihi öneme sahip olduğunu belirterek, üye ülkelerin bunu desteklemesi talebinde bulundu.

Yıldız, BM Genel Kurulu'nda İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerinin yasal sonuçlarına ilişkin düzenlenen acil oturumda konuştu.

Türkiye'nin Filistin'in BM Genel Kurulu'na bugün sunduğu tasarının eş sunucusu olduğunu bildiren Yıldız, aynı zamanda Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarının güçlü destekçisi olduğunu dile getirdi.

"Tarihi öneme sahip"

Büyükelçi Yıldız, "Filistin'in sunduğu karar tasarısı tarihi öneme sahip." dedi.

Söz konusu tasarının Filistin'in BM Genel Kurulu'na sunduğu ilk tasarı olduğunu anımsatan Yıldız, tasarının uluslararası topluma uzun zamandır süregelen adaletsizliği telafi etme imkanı sunduğunu ifade etti.

Yıldız, üye ülkelerin UAD kararları ve BM Şartı kurallarına uymasının kilit öneme sahip olduğunu belirterek, "Türkiye, tüm üye ülkelere uluslararası hukuk ve UAD'nin oluşturduğu yasal çerçeveyle uyumlu olan bu karar tasarısını destekleme çağrısında bulunuyor." dedi.

Karar tasarısının öncelikli olarak BM Şartı'nın ve uluslararası hukukun temel ilkelerinin uygulanmasını sağlayacağını belirten Yıldız, aynı zamanda uluslararası toplumun ihlalleri kabul etmeyeceğini göstereceğini söyledi.

Yıldız, Türkiye'nin UAD sürecine aktif katılım sağladığına dikkati çekerek, "Acil ve kalıcı ateşkes, Gazze'ye engelsiz insani yardım, Filistin Devleti'nin tanınması ve iki devletli çözüm için çaba sarf etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

BM Genel Kurulu'nda alınacak kararların sadece Filistin için değil, aynı zamanda uluslararası hukuk ve BM'nin "itibarı" açısından da uzun vadeli etkileri olacağına işaret eden Yıldız, uluslararası toplumun ortaya koyduğu standartları uygulayacağını ve adaletin geç de olsa tecelli edeceğini göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yıldız'dan Filistin İçin Tarihi Tasarı Çağrısı - Son Dakika

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