Cesedi kıyıya vuran pide ustasının sır ölümünde son görüntüleri ortaya çıktı

Samsun'un Canik ilçesinde yaşayan M.A. (50), 24 Mart'ta saat 22.00 sıralarında polis merkezine giderek, bir dönercide pide ustası olarak çalışan eşi Yılmaz Akan'ın kayıp olduğunu söyleyip, ihbarda bulundu.

"EŞİMİ ARADIM AMA BAŞKASI AÇTI"

M.A. ifadesinde, "Eşim işe gidiyorum diye evden ayrıldı. Ancak daha sonra kendisinden haber alamadık. İş yerini aradım ama işe gitmediğini söylediler, her yere baktık ama bulamadık. Telefondan aradık ama başka biri açtı. Tekrar aradığımda da ulaşamadım" dedi.

25 Mart'ta saat 13.00 sıralarında yeniden polis merkezine giden M.A., ek ifade verdi. Buradaki ifadesinde de "Dün defalarca aradığımda telefonu, A.G. adında biri açtı. 'Kimsin' diye sorduğumda, telefondaki bana, 'Bu telefon benim' dedi ve kapattı. Telefonu sürekli çalıyor ama açan yok. Eşimin hayatından şüphe ediyorum" diye konuştu.

TELEFONU VE CÜDANI KAYIP

27 Mart'ta saat 12.00 sıralarında ise Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi sahil kısmında yürüyüş yapan bir kişi, kıyıda yüzüstü yatan birini görünce polise ihbarda bulundu. İncelemede; öldüğü anlaşılan kişinin Yılmaz Akan olduğu tespit edildi. Akan'ın cansız bedeni, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü. Akan'ın üzerinde telefon ve cüzdan bulunamadı.

"ALKOL İÇMEZDİ, 800 BİN TL BORCU OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Soruşturmayı derinleştiren savcılık, Yılmaz Akan'ın eşi M.A. ve iş arkadaşı A.Ö.'yü ifadeye çağırdı. M.A. ifadesinde, "Eşim vefat ettikten sonra 800 bin lira borcu olduğunu öğrendim. Kendisinin alkol alışkanlığı yok diye biliyorum. 30 yıllık evliliğimizde 1 kez alkol içtiğini gördüm. Yüzme bilmiyordu fakat vefatından önceki dönemde tuhaf bir durumu da yoktu. İntihara meyilli değildir, çok inançlı ve hayat doluydu. İntihar ettiğini düşünmüyorum. Belki borçlardan dolayı bunalınca alkol alıp, dengesini kaybederek denize düşmüş olabilir. Eşimin ölümüyle ilgili şüpheli bir durum olup, olmadığının araştırılmasını istiyorum" dedi.

"ÇOK İNANÇLI VE İNTİHARA KARŞIDIR"

Akan'ın arkadaşı A.Ö. (52) de ifadesinde, şunları söyledi: "Yılmaz'ın kayıp olduğunu bana söylemeleri üzerine telefonla aramak istedim. İlk aramalarıma cevap vermedi. Sonra telefondaki kişi, bana kendisini A.G. olarak tanıttı ve Yılmaz'ın yakın arkadaşı olduğunu söyledi. Sonra da telefonu kapattı. Aradığımda telefona çıkmadı. Ben kesinlikle Yılmaz'ın intihar edeceğini düşünmüyorum. Kendisini 40 senedir tanırım. Çok inançlı ve intihara karşıdır. Borcu olduğunu biliyorum. Bu borçlar yüzünden kafa dağıtmak için oturduğu sırada denize düşüp boğulmuş olabilir, yüzme bilmiyordu."

SON ANLARI KAMERADA

Savcılık, yapmış olduğu araştırmada olayla bağlantılı A.G. adında bir kişiye ulaşamadı. Otopsi raporunda ise Akan'ın boğulduğu, vücudunda herhangi bir darp ve cebir izi bulunmadığı fakat alkollü olduğu tespit edildi. Savcı, bölgedeki kamera kayıtlarının incelenmesini istedi. İncelemede; Akan'ın 24 Mart'ta saat 11.00 sıralarında Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndeki Doğu Park'ın sahil kısmına doğru gittiği, koşarak yolun karşısına geçtiği, tramvay üst geçidinden yürüdükten sonra da bir daha herhangi bir güvenlik kamerasında görünmediği tespit edildi. Akan'ın şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma sürüyor.