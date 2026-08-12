Yapay zeka ile yasa dışı bahis mücadelesi güçlenecek

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis ve kumarla mücadeleye ilişkin, "Yasa dışı platformların kısa süre içerisinde adres ve teknik altyapı değiştirebildiği dikkate alındığında, mevcut tespit yöntemlerinin yapay zeka gibi teknolojik imkanlarla desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerekmektedir. Yapay zeka ve veri analitiğinin bu alanda nasıl daha etkin kullanılabileceğini ve kurumlarımız arasında ortak bir tespit, tarama ve mücadele kapasitesinin nasıl geliştirilebileceğinin yol haritasını değerlendireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Yasa Dışı Sanal Bahis ve Kumar Eylem Planı İzleme ve Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantı öncesi açıklamada bulunan Yılmaz, dijitalleşmenin, ekonomik ve sosyal hayata önemli imkanlar sunduğunu ancak suç faaliyetlerinin yöntemlerini ve ölçeğini de hızla değiştirdiğini belirterek, "Yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri bugün yalnızca bir asayiş meselesi değil; mali sistemin güvenliği, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, organize suçla mücadele, çocuklarımızın ve gençlerimizin korunması ve toplumsal refah açısından çok boyutlu bir sorun alanı haline gelmiştir. Bu faaliyetler, bireyleri ve aileleri ekonomik ve sosyal bakımdan ağır sonuçlarla karşı karşıya bırakırken suç örgütlerine de yeni kazanç alanları açmaktadır. Yasa dışı odakların hamlelerini boşa çıkarmak adına, süreçleri önceden şekillendiren proaktif bir mücadele stratejisini sahada kararlılıkla uyguluyoruz. Bu anlayışla 1 Kasım 2025'te Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle yürürlüğe giren Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı ile mücadeleye ilişkin farklı kurum ve kuruluşlarca yürütülen çalışmaların ortak bir çerçeve ve koordinasyon mekanizması içerisinde ele alınması sağlanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bağımlılığın her türüne karşı ortaya koyduğu kapsayıcı ve kararlı duruş, bu çok boyutlu mücadelede temel stratejik doğrultumuzu belirlemektedir. Eylem Planımızın uygulanması süreci MASAK tarafından 2 aylık olarak izlenmekte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında 4 ayda bir izleme ve koordinasyon toplantıları yapılmaktadır" diye konuştu.

'KUMAR BAĞIMLILIĞINA YÖNELİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Eylem Planının uygulanmaya başlanmasından bu yana birçok alanda önemli adımlar attıklarını ve somut kazanımlar sağladıklarını vurgulayan Yılmaz, "Bu kapsamda, sanal ortamda yasa dışı faaliyetlerin tespit edilmesi ve erişimin engellenmesine yönelik kapsamlı teknik çalışmalar yapılarak; yasa dışı platformların kullandığı internet siteleri, sunucular ve bağlantı adreslerine yönelik müdahale kapasitesi geliştirilmiştir. Suç faaliyetlerinde kullanılabilen mobil hatların kontrolüne yönelik olarak da yeni tedbirler alınmıştır. Bir kişi adına çok sayıda hat açılmasının sınırlandırılması, yabancılara ilişkin abonelik limitlerinin belirlenmesi, kimlik doğrulama süreçlerinin güçlendirilmesi ve aboneliklerin daha etkin denetlenmesi yönünde düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Benzer şekilde, yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönlendirmede kullanılan toplu SMS uygulamalarına ilişkin tedbirler geliştirilmiş; özellikle kaynağı belirsiz ve yurt dışı bağlantılı mesaj trafiğinin sınırlandırılmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Finansal sistem tarafında ise kiralık hesaplar, yasa dışı ödeme altyapıları ve suç gelirlerinin transferinde kullanılan yöntemlere ilişkin denetim ve veri toplama faaliyetleri artırılmıştır. Riskli hesapların tespit edilmesi, kısıtlanması veya kapatılması ve ilgili kuruluşlardan düzenli bilgi alınmasına yönelik mekanizmaların geliştirilmesine devam edilmektedir. Kolluk ve adli süreçlerde de yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik operasyonlar, soruşturmalar ve teknik çalışmalar yoğun şekilde sürdürülmektedir. Bu kapsamda yalnızca münferit hesap ve sitelere değil, yasa dışı faaliyetlerin arkasındaki ödeme altyapıları ve organize yapılara yönelik çalışmalar da yürütülmektedir. Toplumsal farkındalık alanında ise çocukların ve gençlerin korunması, dijital okuryazarlık, ebeveyn farkındalığı ve kumar bağımlılığına yönelik eğitim ve araştırma faaliyetleri gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ, MÜCADELEMİZİN BOYUTUNU VE ETKİ ALANINI SÜREKLİ ARTIRMAK'

Ayrıca, lisanslı uygulamalarda yaş kontrolü ve kimlik doğrulama mekanizmalarının geliştirilmesine yönelik adımlar atıldığını söyleyen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Yasa dışı bahis ve kumarın büyük ölçüde sınır aşan niteliği dikkate alınarak uluslararası iş birliği alanındaki çalışmalar da sürdürülmektedir. Sorunun kaynağı olan ülkeler ve yabancı otoriteler nezdinde girişimlerde bulunulmuş; konu Birleşmiş Milletler ve Türk Devletleri Teşkilatı gibi uluslararası platformlarda gündeme taşınmış ve mali istihbarat iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar titizlikle yürütülmüştür. Katedilen mesafe son derece kıymetli olmakla birlikte, bu tehdidi ortadan kaldırmaya yönelik güçlü irademizin bir yansıması olarak hedefimiz, mücadelemizin boyutunu ve etki alanını sürekli artırmaktır. Yasa dışı faaliyetlerin yöntemlerini sürekli değiştirmesi, teknolojik imkanlardan yoğun biçimde yararlanması ve farklı finansal araçlara hızla yönelmesi, mücadele kapasitesinin de sürekli geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Bugünkü toplantımızda bu kapsamda özellikle üç başlığı ayrıntılı olarak ele alacağız. Bunlardan ilki, düzenleme çalışmalarında gelinen aşamadır. Eylem Planı kapsamında ortaya çıkan mevzuat ihtiyaçlarına ilişkin hazırlıklardır. Bugün bu çalışmaların mevcut durumunu, ilerleme sağlanması gereken alanları ve uygulamada karşılaşılan ihtiyaçları değerlendireceğiz. İkinci önemli başlığımız ise yapay zeka tabanlı yasa dışı bahis ve kumar tarama ve tespit sistemi olacaktır. Yasa dışı platformların kısa süre içerisinde adres ve teknik altyapı değiştirebildiği dikkate alındığında, mevcut tespit yöntemlerinin yapay zeka gibi teknolojik imkanlarla desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerekmektedir. Yapay zeka ve veri analitiğinin bu alanda nasıl daha etkin kullanılabileceğini ve kurumlarımız arasında ortak bir tespit, tarama ve mücadele kapasitesinin nasıl geliştirilebileceğinin yol haritasını değerlendireceğiz. Toplantımızda üçüncü gündem maddemiz olarak, lisanslı ve yasa dışı platform kullanımına ilişkin analizler ile reklamların etkileri ele alınacaktır."

'ÇOK BOYUTLU MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ'

Söz konusu çalışmaların özellikle bağımlılık riskinin azaltılması, gençlerin korunması ve reklam politikalarının yarattığı etkiler açısından değerlendirilmesi bakımından yol gösterici olmasını beklediklerini söyleyen Yılmaz, "Eylem Planının önümüzdeki döneminde, devam eden çalışmaların tamamlanması, kurumlar arasındaki bilgi paylaşımının hızlandırılması ve ihtiyaç duyulan hukuki ve teknik düzenlemelerin hayata geçirilmesi önem taşımaktadır. Bugünkü toplantımızın, bu alanlarda gelinen aşamanın birlikte değerlendirilmesine ve güncel ihtiyaçlar ve gelişmeler dikkate alınarak önümüzdeki dönemde atılacak adımların daha net belirlenmesine katkı sağlamasını hedefliyoruz. Çok boyutlu mücadelemizi kurumlarımızla birlikte kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.