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YKS AYT sözel birincisi Rize'den çıktı

RİZE - 2024-YKS AYT sözel birincisi Rize'de yaşayan Artvinli Fatih Emre Düzcan oldu.

8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 2024-YKS'nin sonuçları bu sabah saatlerinde açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre Yüksek Öğretim Kurumları Alan Yeterlilik Sınavı sözel alan birincisi 559.19 puanla Bahçeşehir Koleji Rize Kampüsü'nde öğrenim gören Fatih Emre Düzcan oldu. Aslen Artvin merkeze bağlı Yanıklı Köyü nüfusuna kayıtlı olan ve Rize'de yaşayan Düzcan sonuçların açıklanmasıyla şoke olduğunu ifade ederek mutluluğunu dile getirdi.

Hedefinde Hukuk Fakültesi olduğunu ifade eden Düzcan ilk puanını duyduğunda şaka yapıldığını zannettiğini dile getirerek "Çok yoğun bir çalışma süreci geçirdim. Yorulduğum anlar oldu. Bırakmak istediğim anlar oldu. Bu süreçte öğretmenlerim, arkadaşlarım, ailem ve okulum çok yardımcı oldu. İlk açıklandığında inanmadım. Anneme ve babama bana şaka mı yapıyorsunuz dedim. Doğru olduğunu görünce büyük bir coşku yaşadım. Çok büyük bir sevinç yaşandı. Hukuk Bölümünü yazmayı düşünüyorum. Tam karar daha vermedim. Türkiye bürokrasisine katkı sağlamak istiyorum. Umarım yolumuz açık olur. İlk defa yaşadığım bir duygu. Tarif edilemez yaşanır bir şey" şeklinde konuştu.

"Tarifi imkansız bir duygu"

Oğulları Fatih Emre'nin kendilerine tarifi imkansız bir duygu yaşattığını dile getiren anne Akkız Düzcan ise "Tarifi imkansız bir duygu. Şuan bu duygu sadece yaşanır, anlatılmaz. Sabah erken saatlerde işe giderken öğrendim. Çok değişik duygular içerisindeydim. Fatih bilinçli bir öğrenciydi. İlkokula başladığı ilk günden itibaren bilinçliydi. Elimizden gelen desteği verdik" dedi.

"Biz de kendisini destekledik; Sonunda da başardı"

Baba Yüksel Düzcan ise oğlu Fatih Emre'nin özellikle sözel alanına yöneldiğinin altını çizerek "Çok güzel bir duygu. Zaten bir beklentimiz vardı. Sürekli kendisi de bu durumun farkındaydı. Başarılı olmak için gayret içerisindeydi. Allah herkese nasip etsin. İnşallah Allah vatanımıza milletimize faydalı bir kişi olur. Temennimiz bu yönde. Çocuğumuza meslekler yönünde yardım etmeye çalıştık. Ben kendisine yardımcı olmak için çalıştım. Kendisi özellikle bu alana yöneldi. Önceden Fen lisesinde okuyordu. Kendisi bilinçli olarak Anadolu lisesine geçti. Biz de kendisini destekledik. Sonunda da başardı" ifadelerini kullandı.

Rize Özel Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi Müdürü Sadık Şahin de öğrencilerinin başarısından dolayı çok mutlu olduklarını kaydederek "Çok mutluyuz. Çok gururluyuz. Bize yaşayabileceğimiz en büyük gururu yaşattı. Beklediğimiz bir sonuçtu. Sonucu görünce çok daha farklı oluyor insan. Yaşayabileceğimiz en güzel duyguyu Fatih sayesinde yaşadık" dedi

Rize Bahçeşehir Koleji kurucusu Aziz Sonkaya da "Çok güzel bir duygu. Esasında 5 yılda 3 Türkiye birincisi çıkardık. 2'si LGS'de oldu. Fatih bize çok büyük gurur yaşattı. Aslında Rize'de kısa sürede büyük başarılar sağladık. Disiplinli çalışma, iyi bir aile desteği, kaliteli öğretmenlerle yürütülen bu sınav serüveni iyi dereceleniyor. Çok sevinçliyim. Çok heyecanlım ve gururluyum" ifadelerini kullandı.