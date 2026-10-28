YÖK Başkanı Özvar, Taşkent'te Orta Asya ülkelerine ortak araştırma çağrısı yaptı - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar, Taşkent'te Orta Asya ülkelerine ortak araştırma çağrısı yaptı

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YÖK Başkanı Erol Özvar, Taşkent'teki Orta Asya Uluslararası Eğitim Forumu'nda yükseköğretimde işbirliği, ortak araştırma ve hareketliliğin artırılması çağrısı yaptı. Özvar, üniversitelerin ortak ders ve araştırma ağları için bölgesel ortaklarla çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Orta Asya ülkeleriyle yükseköğretim alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesi, ortak araştırma projelerinin geliştirilmesi ve öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin artırılması gerektiğini belirtti.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Orta Asya Uluslararası Eğitim Forumu düzenlendi.

Özbekistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Eğitim ve Bilim Bakanı Erkinjon Turdimov'un ev sahipliğinde yapılan foruma YÖK Başkanı Özvar, Kırgızistan Bilim, Yükseköğretim ve İnovasyon Bakanı Gulzat Isamatova, Tacikistan Eğitim ve Bilim Bakanı Rahim Saidzoda, Türkmenistan Eğitim Bakanı Cumamurat Gurbangeldiyev ve Kazakistan Bilim ve Yükseköğretim Bakan Yardımcısı Dinara Şeglova katıldı.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev foruma gönderdiği mesajda, Orta Asya ülkeleri arasındaki güven, iyi komşuluk ve işbirliğinin güçlendiğine işaret ederek, bölgenin genç nüfusunun potansiyelinin nitelikli ve çağdaş eğitimle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Orta Asya'da eğitim ve bilim alanında işbirliği

Özvar, açılışta yaptığı konuşmada, eğitim, bilim ve inovasyon alanlarındaki bölgesel işbirliğinin önemini vurguladı.

YÖK Başkanı Özvar, Orta Asya'nın köklü bilimsel ve kültürel mirasının geleceğe taşınması gerektiğini belirterek, bölgenin bilgi, keşif ve inovasyon merkezi haline gelmesi için ülkeler arasındaki koordinasyonun artırılmasının önemine dikkati çekti.

Bölgenin yüzyıllara dayanan bilimsel araştırma ve kültürel etkileşim geleneğine sahip olduğunu kaydeden Özvar, "Bugün bu mirası temel alarak bölgemizi dünyayla bağlantılı, geleceğini şekillendirebilen bir bilgi, keşif ve inovasyon merkezi haline getirmek için önemli bir fırsata sahibiz." dedi.

Özvar, bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi için kurumsal bağların güçlendirilmesi, ortak araştırmaların desteklenmesi ve gençlerin sınır ötesi hareketliliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

"Türkiye, Orta Asya ile işbirliğini stratejik yatırım olarak görüyor"

Konuşmasında Türkiye ile Orta Asya ülkeleri arasındaki eğitim alanındaki işbirliğine de değinen Özvar, "Türkiye olarak Orta Asya ülkeleriyle yükseköğretim alanındaki işbirliğimizi ortak geleceğimize yönelik stratejik bir yatırım olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Özvar, tarihi ve kültürel bağların kalıcı akademik ortaklıklara dönüştürülmesinin önemini vurgulayarak, "Bu işbirliği aracılığıyla gençlerin yeteneklerini geliştirebildiği, araştırmacıların yeni keşifler yapabildiği ve üniversitelerin bilgiyi çözümlere dönüştürebildiği bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitim, bilim ve inovasyonun bölgesel kalkınma ve refahın itici gücü haline gelebileceğini belirten Özvar, ortak çalışmaların teknolojik değişime uyum sağlama ve gelecek nesillere yeni fırsatlar sunma kapasitesini artıracağını kaydetti.

Özvar, Türkiye'nin yapay zeka, siber güvenlik, yeşil dönüşüm ve dijital öğrenme alanlarındaki deneyiminin işbirliği için önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, üniversitelerin ortak dersler, dijital eğitim kaynakları ve araştırma ağları oluşturmak üzere bölgesel ortaklarla çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

Katılımcı kurumlara forumda belirlenen önceliklerin somut adımlara dönüştürülmesi çağrısında bulunan Özvar, "Orta Asya'yı yetenekleri geliştiren, bilgi üreten ve bölgenin ve dünyanın refahına katkıda bulunan bir eğitim, bilim ve inovasyon alanı olarak güçlendirebileceğimize inanıyorum." dedi.

Turdimov, Özbekistan'daki eğitim reformlarına dikkati çekti

Özbekistan Eğitim ve Bilim Bakanı Turdimov da konuşmasında, eğitimin ekonomik güç, teknolojik bağımsızlık ve uluslararası rekabet açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Son yıllarda Özbekistan'da yükseköğretim olanaklarının genişlediğini belirten Turdimov, günümüzde ülkedeki üniversite sayısının 205'e, yabancı üniversiteler ve şubelerinin sayısının 35'e ulaştığını, yükseköğretime erişim oranının ise yüzde 44'e yükseldiğini kaydetti.

Turdimov, bölgesel işbirliğinde temel hedefin yalnızca anlaşmaların ve projelerin sayısını artırmak olmadığına değinerek, "En temel görevimiz, siyasi iradeyi somut bir programa, anlaşmaları pratik sonuçlara, eğitim alanındaki işbirliğini ise halklarımızın refahına hizmet eden gerçek bir güce dönüştürmektir." dedi.

Forum kapsamında eğitim bakanlarının yuvarlak masa toplantısı, paralel oturumlar ve "Study in Uzbekistan" eğitim fuarı düzenlendi. Etkinliklerde akademik hareketlilik, ortak eğitim programları, diplomaların karşılıklı tanınması, ortak bilimsel projeler, hibeler ve yükseköğretimde kalite konuları ele alındı.

Özvar toplantıyı değerlendirdi

Forum kapsamında Eğitim Bakanları Yuvarlak Masa Toplantısı'na da katılan Özvar, etkinliğin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Özvar, toplantının Orta Asya ülkeleri ile komşu ülkeler arasında yükseköğretim, bilimsel araştırma ve inovasyon alanlarında işbirliği imkanlarını ele almak açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Türkiye'nin yükseköğretim, bilimsel araştırma ve inovasyon alanlarındaki tecrübelerini dost ve kardeş ülkelerle paylaşma imkanı bulduklarını ifade eden Özvar, Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde yükseköğretim alanında önemli işbirliği potansiyeline sahip olduklarını vurguladı.

Özvar, forum kapsamında bölge ülkeleriyle ikili görüşmeler de gerçekleştireceklerini kaydederek, "Son yıllarda giderek yoğunlaşan ilişkilerimizi daha verimli sonuçlar doğuracak ve somut projelerle taçlandıracak görüşmeler yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki kalite standartları ve uluslararasılaşma tecrübesini de katılımcılarla paylaşma fırsatı bulduklarını aktaran Özvar, forumun üniversiteler arasındaki işbirliğini daha ileriye taşımasına katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Kaynak: AA
Orta AsyaEğitimGüncelSon Dakika

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