YÖK Başkanı Özvar, transfer ofislerinin tesis kurup işletebileceğini söyledi - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar, transfer ofislerinin tesis kurup işletebileceğini söyledi

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YÖK Başkanı Özvar, transfer ofislerinin tesis kurup işletebileceğini söyledi
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YÖK Başkanı Özvar, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle teknoloji transfer ofislerinin üniversite buluşları için tesis kurabileceğini, işletebileceğini ve mevcut tesislere ortak olabileceğini açıkladı. Özvar, araştırma çıktılarının ticarileşmesine katkı sağlayacağını belirtti.

(ANKARA) - YÖK Başkanı Erol Özvar, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine ilişkin, "Teknoloji transfer ofislerimiz artık üniversitelerimizde geliştirilen buluş ve teknolojilerin üretimi ve ticarileştirilmesi amacıyla tesis kurabilecek, işletebilecek ve mevcut tesislere ortak olabilecek" ifadesini kullandı.

YÖK Başkanı Erol Özvar, Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Üniversitelerimizde yürütülen bilimsel araştırmaların somut teknolojilere ve ekonomik değere dönüşmesini önemsiyoruz. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle bu doğrultuda yeni bir adım attık. Teknoloji transfer ofislerimiz artık üniversitelerimizde geliştirilen buluş ve teknolojilerin üretimi ve ticarileştirilmesi amacıyla tesis kurabilecek, işletebilecek ve mevcut tesislere ortak olabilecek. Böylece üniversitelerimizin kendi araştırma çıktılarının üretim ve ticarileştirme süreçlerinde daha doğrudan rol üstlenmelerini mümkün kılıyoruz. Bilimsel birikimimizin sanayiye ve ekonomiye daha fazla katkı sunmasını sağlayacak bu düzenlemenin üniversitelerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA
TeknolojiEğitimGüncelSon Dakika

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