YÖK Başkanı: Türkiye, bilim diplomasisiyle bölgesel ilişkileri arttırmaya çalışıyor - Son Dakika
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YÖK Başkanı: Türkiye, bilim diplomasisiyle bölgesel ilişkileri arttırmaya çalışıyor

YÖK Başkanı: Türkiye, bilim diplomasisiyle bölgesel ilişkileri arttırmaya çalışıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bilim diplomasisinin bölgesel krizlerin aşılmasında, gerilimlerin azaltılmasında önemli rol oynadığını belirterek, Türkiye'nin yükseköğretim sistemiyle bölgedeki ülkeler arasındaki ilişkilerin artmasına vesile olabilecek çaba içerisinde olduğunu söyledi. Özvar ayrıca, Türkiye'nin uluslararası üniversite sıralamalarında önemli başarılar elde ettiğini ve binlerce uluslararası öğrencinin Türkiye'de eğitim gördüğünü ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin Azerbaycan ve Özbekistan ile ortak üniversiteler kurma çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

03.03.2024 15:41  Güncelleme: 16:04
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bilim diplomasisinin bölgesel krizlerin aşılmasında, gerilimlerin azaltılmasında önemli rol oynadığını belirterek, " Türkiye, bu bakımdan yükseköğretim sistemiyle bölgedeki ülkeler arasındaki ilişkilerin artmasına vesile olabilecek çaba içerisindedir." dedi.

Özvar, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında AA'nın sorularını yanıtladı.

ADF'nin önemine dikkati çeken Özvar, forumda 148 ülkeden aralarında devlet adamı, hükümet temsilcisi, iş insanı, akademisyenler ile öğrencilerin bulunduğu 4 bin 700 katılımcının önemli etkileşim içine girdiğini söyledi.

Diplomasi forumu içerisinde bilim diplomasisinin çok önemli olduğunu vurgulayan Özvar, şunları kaydetti:

"Türkiye açısından baktığınız zaman, son zamanlarda ülkemizin uluslararası görünürlüğünün ve saygının arttığını fark ediyoruz. Uluslararası sıralamalarda Türk üniversiteleri geçmişle mukayese edilmeyecek ölçüde önemli başarılar elde etmeye başladı. Üniversitelerin bölgesel ve uluslararası düzeyde görünürlüğünün artmasıyla, uluslararası çevrelerde ve bölge ülkelerinde de Türk üniversitelerine olan ilgi arttı. Bunun bir neticesi olarak Türkiye'de binlerce uluslararası öğrenci okumaktadır. Yükseköğretim sistemimizin ve üniversitelerimizin böylesine görünürlüğünün artması dolayısıyla uluslararası öğrencilere kapılarını açmış olması, Türkiye'nin bilim diplomasisi konusundaki etkinliğini de arttırdığını ifade edebiliriz. Türkiye yükseköğretim alanında ortaya koyduğu çabalarla ve ürünlerle, bölge ülkelerine ve bölge gençlerine Türk yükseköğreniminden istifade etme kapılarını açıyor. "

"Türkiye'de 3 binden fazla uluslararası akademisyen çalışıyor"

Öğrenci hareketliliğinin yanı sıra akademik hareketliliğin de arttığına işaret eden Özvar, Türkiye'de 3 binden fazla uluslararası akademisyenin üniversitelerde faaliyet gösterip çalıştığını söyledi.

Bu bakımdan yükseköğretim eğitiminin, bilimsel ve teknolojik araştırmaların bölge ülkeleri için çok ciddi teşvik olduğunu belirten Özvar, şöyle devam etti:

"Bu teşvik aslında ülkelerin kendi aralarında politik, siyasi, diplomatik sorunların çözümünde önemli bir parametre, önemli bir vasıta olarak işlev görebilir. Bilim diplomasisi de burada ortaya çıkıyor. Bilimin ortaya koyduğu potansiyelin, ülkelerin kendi aralarındaki ilişkilerinde kullanılacak olması aralarındaki krizlerin ve çatışmaların dindirilmesinde önemli. Bu bakımdan bilim diplomasisi bölgesel krizlerin aşılmasında, gerilimlerin azaltılmasında önemli rol oynamaktadır. Türkiye bu bakımdan yükseköğretim sistemiyle bölgedeki ülkeler arasındaki ilişkilerin, kültürel yakınlığının da artmasına vesile olabilecek çaba içerisindedir."

Azerbaycan ile ortak üniversite kuruluyor

Erol Özvar, Azerbaycan ile ortak bir üniversite kurulması konusunda önemli bir adım attıklarını söyledi.

Bu üniversitenin gelecek yıldan itibaren öğrenci kabul edeceğini anlatan Özvar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu üniversite inanıyorum ki bölgedeki pek çok ülkeye hizmet edecektir. Böylesine ortaklıklar, doğrusu bölge ülkelerinin, bölge insanlarının da birbiriyle daha yakın temas etmesine, birbirlerinin bilimsel birikimlerinden istifade etmelerine vesile olacaktır. Aynı çalışmayı Özbekistan ile de yürütüyoruz. Daha önceki yıllarda Kazakistan ve Kırgızistan'la da yükseköğretim alanında önemli işbirlikleri yaptık."

Bu arada, AA'nın standını ziyaret eden Özvar'a Ajansın "Kanıt" isimli kitabı hediye edildi.

Kaynak: AA

Erol Özvar, Özbekistan, Azerbaycan, Türkiye, Diplomasi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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