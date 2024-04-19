YÖK Başkanı: Türkiye yükseköğretimde küresel bir eğitim merkezi haline geliyor - Son Dakika
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YÖK Başkanı: Türkiye yükseköğretimde küresel bir eğitim merkezi haline geliyor

YÖK Başkanı: Türkiye yükseköğretimde küresel bir eğitim merkezi haline geliyor

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'nin yükseköğretimde küresel bir eğitim merkezi haline geldiğini belirterek, YÖK'ün uluslararasılaşma stratejisinin temel hedefinin ilk 5 ülke arasına girmek olduğunu söyledi. Özvar ayrıca, YÖK'ün yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında çalışmalar yürüttüğünü ve uluslararası öğrencilere yönelik olumsuz algı çalışmalarını kınadığını ifade etti.

19.04.2024 14:23  Güncelleme: 14:29
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, en fazla öğrenciye sahip ilk 10 ülke arasına giren Türkiye'nin yükseköğretimde küresel bir eğitim merkezi haline gelmeye başladığını belirterek, YÖK'ün uluslararasılaşma stratejisinin temel hedefinin ilk 5'te yer almak olduğunu söyledi.

Özvar, Bursa Teknik Üniversitesince (BTÜ) Mimar Sinan Yerleşkesi'nde "2030'da Nasıl Bir BTÜ?" temasıyla düzenlenen Arama Konferansı'nın açılışında "Türk Yükseköğretiminin Gelecek Vizyonu" başlıklı konuşmasında, Türk yükseköğretiminin dünya ölçeğinde rekabetçi, yenilikçi, sürdürülebilir ve her bakımdan nitelikli bir yapıya sahip olmasını hedeflediklerini bildirdi.

Türk yükseköğretim sisteminin son yıllarda mesafe katettiğini ve büyük gelişme gösterdiğini vurgulayan Özvar, "Ülkemiz 208 üniversitesi, yaklaşık 185 bin akademisyeni ve yaklaşık 4 milyonu örgün eğitimde olmak üzere 7 milyona ulaşan öğrencisiyle son derece büyük bir kapasiteye ulaşmıştır." dedi.

Özvar, son 20 yılda yükseköğretim sistemine yapılan yatırımların bu kapasiteye ulaşmada önemli katkısının bulunduğunu dile getirdi.

Yükseköğretime erişim talebinin güçlü şekilde sürdüğünü kaydeden Özvar, şunları anlattı:

"2023 yılında 3,5 milyondan fazla öğrenci üniversite sınavlarına başvurmuş ve üniversite kontenjanların doluluk oranı, açık öğretim öğrencileriyle yüzde 99,8 gibi son derece yüksek bir seviyeye ulaşmıştır. Bu yoğun ve güçlü talebe doğru politikalarla cevap vermek, Yükseköğretim Kurulunun en temel hedeflerinden biridir. Üniversitelerimizin uluslararası alandaki saygınlıklarını ve görünürlüklerini yükseltmek, akademisyenlerimizin etki değeri yüksek, nitelikli bilimsel yayınlarının ve projelerinin sayısını artırmak, AR-GE faaliyetlerini teşvik etmek ve nihayetinde ülkemizin her alanda ihtiyaç duyduğu nitelikli beşeri sermayeyi artırmak başta olmak üzere kaliteyi önceleyen bir anlayışla hareket ediyoruz."

Yapay zeka kullanımıyla ilgili hazırlanan rehber, üniversitelerle paylaşılacak

Prof. Dr. Özvar, YÖK bünyesinde yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında önemli çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Yapay zekayla ilgili uzman akademisyenlerin katkıları ve YÖK'ün yoğun çalışmaları sonucunda bir rehber hazırladıklarını duyuran Özvar, "Dün gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Genel Kurulunda onaylanan 'Yükseköğretim Kurumlarında Bilimsel Araştırma ve Yayın Faaliyetlerinde Üretken Yapay Zekanın Kullanımına Dair Etik Rehberi'ni önümüzdeki hafta üniversitelerimizle paylaşacağız. Bu rehber, her alanda hızla gelişen üretken yapay zeka kullanımına dair riskleri ve fırsatları anlamaya, değerlendirmeye, risklere karşı önlem almaya katkı sağlamak üzere yükseköğretim kurumlarımızı bilgilendirmek maksadıyla hazırlanmıştır." diye konuştu.

Özvar, yapay zekayla ilgili 20 devlet üniversitesinde 2'si yeni 5 lisans ve tamamı yeni 12 ön lisans programının açılması kararını aldıklarını anımsattı.

Gerekli hazırlıkların tamamlanmasıyla bu programlara gelecek eğitim öğretim yılında öğrenci kabulüne başlanacağını bilgisini veren Özvar, "Yeni açılan programların ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri konuları bundan sonraki dönemde de başlıca gündem maddelerimizden biri olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

"Uluslararası öğrencilere karşı çok yoğun bir olumsuz algı çalışması yapılıyor"

Özvar, YÖK'ün stratejik hedeflerinden birinin de yükseköğretimde uluslararasılaşma olduğunu, bu hedefin Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Planları içinde de yer aldığını belirtti.

Türkiye'deki üniversitelerde 198 ülkeden 350 bine yakın uluslararası öğrenci öğrenim gördüğünü bildiren Özvar, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, dünyada en fazla öğrenciye sahip ilk 10 ülke arasına girmiş ve yükseköğretimde küresel bir eğitim merkezi haline gelmeye başlamıştır. Türkiye'nin hedefi, ilk 5 ülke arasına girmektir. Yükseköğretim Kurulunun uluslararasılaşma stratejisinin temel hedefi, ilk 5 ülke arasına girmektir. Dünyanın farklı yerlerinden gelen uluslararası öğrenciler, ülkemizde barış ve huzur içinde eğitim hayatlarına devam etme olanağı bulmaktadır. Bu çerçevede, son zamanlarda uluslararası öğrencilere yönelik, bir yabancı düşmanlığı kampanyası başlatılmak arzu ediliyor. Yükseköğretim Kurulu olarak böyle bir yanlı, ırkçı, aşağılayıcı kampanyayı şiddetle kınadığımızı ifade etmek isterim. Son zamanlarda uluslararası öğrencilere karşı çok yoğun bir olumsuz algı çalışması yapılıyor. Yükseköğretim Kurulu olarak, öğrencileri ve yükseköğretim kurumlarını töhmet altında bırakan mesnetsiz bazı ifade ve paylaşımlar nedeniyle dün bir açıklama yayınladık. Orada da ifade ettiğimiz üzere Türkiye'deki uluslararası öğrencilerin yaklaşık yüzde 95'i eğitimlerini kendi imkanlarıyla sürdürmekte ve ülkemizin gönüllü elçileri olarak ülkelerine dönmektedir. Uluslararası öğrencilerin içerisinde en başarılı, en parlak olanlarına ancak Türkiye'de burs verilebilmektedir ki bunların oranı toplamın oranının yüzde 5'ini dahi bulmamaktadır. Uluslararası öğrencilerin mevcudiyeti, Türk vatandaşı öğrencilerimiz için herhangi bir hak kaybına da neden olmamaktadır. Bu bakımdan uluslararası öğrenciler konusuna, bir düzensiz sığınmacı ya da göçmen sorunu olarak bakmak yanlış bir tutumdur. Ülkemizin bir uluslararası yükseköğretim merkezi olmasını engelleyecek her türlü söz ve davranıştan uzak durulması, fevkalade önemli bir konudur."

Konuşmanın ardından BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar'a hediye takdim etti.

Kaynak: AA

Erol Özvar, Türkiye, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı: Türkiye yükseköğretimde küresel bir eğitim merkezi haline geliyor - Son Dakika

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