YÖK Başkanı: Üniversiteler bölgesel kalkınmada öncü rol oynamalı - Son Dakika
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YÖK Başkanı: Üniversiteler bölgesel kalkınmada öncü rol oynamalı

YÖK Başkanı: Üniversiteler bölgesel kalkınmada öncü rol oynamalı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı ile üniversitelerin bulundukları bölgelerin ihtiyaçlarına yönelik öncü bir rol oynamayı hedeflediklerini belirtti. YÖK'ün, bölgesel kalkınma odaklı üniversitelerin ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlüklerini artırmalarını beklediğini ifade eden Özvar, üniversitelerin uluslararasılaşmasının önemine vurgu yaptı.

10.05.2024 19:37
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Yükseköğretim Kurulu, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı ile üniversitelerin bulundukları bölgelerin ihtiyaçları, sahip oldukları potansiyel ve kapasiteyi göz önüne alarak bölgesel kalkınmanın sağlanmasında öncü, yönlendirici ve aktif bir rol oynamalarını hedeflemektedir." dedi.

Özvar, Bitlis Eren Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı" açılışına katıldı.

Merkezi konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Özvar, YÖK olarak, yükseköğretimde çeşitliliğinin artırılması hedefi doğrultusunda "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı"nı 25 üniversiteyle başarılı şekilde yürüttüklerini söyledi.

YÖK'ün, yükseköğretimin tüm süreçlerinde çeşitlilik, farklılaşma ve bölgesel gelişme odaklı bir planlama anlayışını ve yaklaşımını önemsediğini belirten Özvar, şöyle konuştu:

"Yapısal değişim niteliğindeki en önemli girişimlerimizden birisi olan üniversitelerimizin misyon farklılaşması odaklı ihtisaslaşmasına yönelik çalışmalarımızı da bu kapsamda değerlendiriyoruz. Bu alandaki faaliyetlerimizi üniversitelerimiz ve tüm paydaşlarımızla bundan sonra da güçlendirerek devam ettirmeyi düşünüyoruz. YÖK tarafından 25 üniversitemizin katılımıyla yürütülen Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programıyla üniversitelerin, eğitim öğretim ve araştırma geliştirme gibi birincil faaliyetlerinin yanı sıra bulundukları ilin ve bölgenin doğal, ekonomik, ticari, sanayi ve sosyal potansiyelinin etkin olarak kullanılması, yerel ekonomik hayatın geliştirilmesine katkı sağlanması, bölgenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır."

"Üniversitelerin uluslararası etkileşime açılmadan gelişmeleri imkansızdır"

"Yükseköğretim Kurulu, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı ile üniversitelerin bulundukları bölgelerin ihtiyaçları, sahip oldukları potansiyel ve kapasiteyi göz önüne alarak bölgesel kalkınmanın sağlanmasında öncü, yönlendirici ve aktif bir rol oynamalarını hedeflemektedir." diyen Özvar, bu programla üniversitelerin bölgesel kalkınmayı sağlamak üzere kendi hedeflerini ve stratejilerini bölgeleriyle ilişki kurarak yeniden tanımlamalarının, vizyon ve misyonlarını bölgenin ihtiyaçları kapsamında farklılaştırmalarının beklendiğini kaydetti.

YÖK'ün, en önemli misyonunun, üniversitelerin ulusal ve uluslararası rekabet gücünü, uluslararası görünürlülüğünü ve saygınlığını artıracak her türlü tedbiri almak olduğunu vurgulayan Özvar, tüm üniversitelerden olduğu gibi bölgesel kalkınma odaklı üniversitelerden de bölgesel ve ulusal düzeyin ötesinde uluslararası görünürlülüklerini artırmalarını beklediklerini ifade etti.

YÖK ve üniversitelerin, son dönemde kalite odaklı yaklaşım ve çalışmaların meyvelerini almaya başladığını dile getiren Özvar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yakın zamanda dünyanın önde gelen uluslararası bir derecelendirme kuruluşu tarafından yapılan 2024 Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlarına göre, 2023'de Türkiye'den 61 üniversitemizin girdiği Dünya Üniversite Sıralaması'na bu yıl 75 üniversitemiz daha girme başarısı göstermiştir. Türkiye'den sıralamaya giren üniversite sayısı 2018'e göre 3 kattan fazla artış göstermiştir. Bu da Türkiye'yi sıralamada ABD, Hindistan ve Çin gibi ülkelerin ardından en iyi temsil edilen 7'nci ülke konumuna getirmiştir. Üniversitelerimizin uluslararası sıralamalarda yer bulması ve üst sıralara doğru yükselmesini sevindirici, heyecan verici bir gelişme olarak görüyor ve destekliyoruz."

Uluslararasılaşmanın, YÖK'ün en önemli stratejik hedeflerinden biri olduğunu bildiren Özvar, şöyle konuştu:

"Bugün üniversitelerin uluslararası etkileşime açılmadan gelişmeleri imkansızdır. İlim bir sosyalleşme işi ise bunu sadece milli sınırlarımızda değil aynı zamanda uluslararası alana, küresel ölçeğe taşımak zorundayız. Biz, ululararasılaşmadan bunu anlıyoruz. Üniversitelerimiz, Türkiye'nin sadece bölgesel ilişkilerinde değil, küresel ilişkilerinde de övündüğü en önemli değerlerindendir. Bunun daha fazla artırılmasını arzu ediyoruz. Bunun için de dışarıya açılmak durumundayız. Dışarıdan kastımız, kendi dışınızdaki üniversitelerle, bilim merkezleriyle daha fazla etkileşime girmek durumundayız. Bu amacı gerçekleştirebilmek için bir bütüncül yaklaşımla öğrenciden rektöre kadar bütün paydaşlarla çok ciddi bir çalışma ortaya koymak zorundayız. Uluslararası alanda başarılı olmanın yolunun üniversitelerimizin tatlı bir rekabete açılmasından geçmektedir. Etik değerlere dayalı bir rekabet, üniversitelerimizin verimliliğini ve etkinliğini artıracaktır."

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise 6 ay önce dahil oldukları programın, YÖK Başkanlığı öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirildiğini belirtti.

Programla üniversitelerin bulundukları bölgelere olan katkılarını artırmanın ve belirli alanlarda ihtisaslaşmalarını teşvik etmenin amaçlandığını dile getiren Elmastaş, "Küreselleşme, uluslararası ilişki ve politikaların temelini oluşturan kavramlardan biri haline gelmiştir. Bu bağlamda Türkiye gibi hızla gelişen ülkeler, küreselleşmenin yanı sıra bölgesel bağları güçlendirmeyi ve kalkınmayı desteklemeyi önemsemektedirler. Üniversitelerin bölgesel kalkınmadaki rolü büyük önem taşımaktadır." dedi.

Programa, 25 üniversitenin rektörü, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Erol Özvar, Güncel, Son Dakika

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