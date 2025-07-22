YÖK, Ürdün Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı ile mutabakat zaptı imzaladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Ürdün Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında yükseköğretim alanında işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

YÖK'te düzenlenen imza töreni, YÖK Başkanı Erol Özvar, Ürdün Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Azmi Mahafzah ile beraberindeki heyette bulunan Akreditasyon ve Kalite Güvence Kurumu, Ürdün Turizm Tanıtım Kurumu temsilcileri ve Türkiye ile Ürdün'den bazı üniversitelerin rektörlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Burada konuşan Özvar, iki ülkenin yükseköğretim alanındaki işbirliğinin daha ileri noktaya taşınması amacıyla gerekli iradeye sahip olduklarını belirtti.

Ortak coğrafyada yaşanan olumsuz gelişmelere değinen Özvar, Birleşmiş Milletler raporlarında da kayıt altına alındığı üzere İsrail'in Filistin'de yıkıma ve insani yardımları engellemeye devam ettiğini dile getirdi.

Özvar, Türkiye'de Gazzeli üniversite öğrencilerine, bilim insanlarına ve akademik camiaya üniversitelerin kapılarını sonuna kadar açtıklarını vurgulayarak, yüzlerce Filistinli öğrencinin yükseköğretim kurumlarına yerleştirildiğini, Gazze'den gelen öğrencilerin öğrenim katkı payından muaf tutulduğunu ve burs imkanından yararlandığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, Filistin'de ve Orta Doğu'da yaşanan insani krizlerden masumların zarar görmemesi için YÖK olarak gerekli bütün çalışmaları gelecek dönemlerde de sürdüreceklerini ifade eden Özvar, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız bölgenin kritik durumu gereği ülkelerimiz arasındaki işbirliği bugün her zamankinden daha büyük bir öneme sahiptir. Yükseköğretim alanındaki işbirliğimizin artarak sürdürülmesini hedeflemekteyiz. Özellikle yapay zeka, dijital dönüşüm, akıllı tarım ve sağlık teknolojileri alanlarındaki çalışmalarımız mevcut işbirliğimize ivme kazandıracaktır. Bugün imzalayacağımız mutabakat zaptı, bu noktada önemli bir belge olacaktır. Bu protokolün imzalanmasıyla, ülkelerimiz arasında tanıma ve denklikle ilgili konular çözüme kavuşmuş olacak, karşılıklı güven temelinde güçlü bir akademik işbirliği inşa edilecektir. Bu protokolle üniversitelerimiz arasında değişim programları başlatılarak, ortak bilimsel araştırma projeleri yürütülecektir. Öğrenci ve akademik hareketlilik artacak, bu konuda Mevlana Değişim Programı çerçevesinde daha önce gerçekleştirdiğimiz, 300'e yakın öğrenci ve akademisyen hareketliliği bize önemli yol gösterici olacak ve katkı sağlayacaktır. Umuyoruz ki bu mutabakat ile Ürdün üniversiteleri ve Türk üniversitelerinin bilhassa araştırma altyapılarının ortak kullanımı sağlanacaktır."

"Türkiye'nin ortaya koyduğu özgün deneyimi incelemek istiyoruz"

Törende konuşma yapan Ürdün Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Azmi Mahafzah da, Ürdün heyeti olarak Türk-Ürdün Yükseköğretim Forumuna katılmaktan gurur duyduklarını belirterek, forumun iki ülke arasında akademik işbirliklerinin güçlendirilmesi yolunda önemli dönüm noktası teşkil ettiğini ifade etti.

Eğitime yapılan yatırımların istikrar, büyüme ve yeniliğin temelini oluşturduğuna inandıklarını söyleyen Mahafzah, "Ülkelerimiz arasında yükseköğretim ve bilimsel araştırma alanında imzalanan mutabakat zaptı, kurumsal düzeyde etkin ve sürdürülebilir ortaklıklar kurulması yönünde stratejik bir adımı temsil etmekte, öğrenci değişimi, ikili programlar, ortak bilimsel araştırmaların desteklenmesi gibi pek çok alandaki uzun vadeli akademik işbirliklerinin zeminini oluşturmaktadır." diye konuştu.

Mahafzah, Ürdün olarak yükseköğretimdeki küresel deneyimlere açık oldukları ve uluslararası ortaklıkların akademiyi geliştireceğine inandıklarının altını çizerek, "Geleceğin karşılıklı güven ve bilgiye dayalı ortak çalışmalarla şekilleneceği gerçeği ışığında, Türkiye'nin uluslararası öğrenci çekiminde ortaya koyduğu özgün deneyimi incelemek ve kendi sistemimizi bu doğrultuda geliştirmek istiyoruz. Türk tarafının sıcak karşılaması ve başarılı organizasyonu için şükranlarımızı sunuyoruz. Forumda varılan mutabakatların her iki ülkenin ve halkların yararına olacak somut projelere dönüşmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, YÖK Başkanı Özvar ile Bakan Azmi Mahafzah'ın mutabakat zaptını imzaladığı ve basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye - Ürdün üniversitesinin kurulmasına dair müzakerelerin başladığı bildirildi.