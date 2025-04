YÖK ve TOBB'dan Eğitim İş Birliği Protokolü

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında "Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı. İş dünyasını hesaba katmayan bir anlayışın başarı şansının olmadığını söyleyen Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar "Protokol ile üniversite sektör iş birliğini Cumhuriyet tarihinin en yüksek noktasına çıkacak" dedi.

YÖK ile TOBB arasında "Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı. Protokole Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu imza attı. TOBB kulelerinde düzenlenen törene Yükseköğretim Yürütme ve Genel Kurul Üyeleriyle, TOBB üyeleri, sanayi temsilcileri ve 43 üniversitenin rektörü katıldı.

Özvar, "Bu iş birliği protokolüyle, yükseköğretimin sektörle daha güçlü bir bağ kurmasını sağlayacak, eğitim-istihdam uyumunu sağlamlaştıracak yeni bir modelin ilk adımını atıyoruz" diye konuştu.

"103 üniversitenin 388 meslek yüksekokulundaki programları kapsayacak"

Özvar, Türkiye'nin kalkınmasının eğitim sisteminin ekonomik dönüşüm süreçleriyle güçlü bir şekilde entegre olmasına bağlı olduğunu düşündüklerini belirterek, "Üniversitelerin sektörle ortak hareket ettiği, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu becerilere sahip mezunlar yetiştirdiği bir sistem inşa etmek önceliğimizdir. Protokol 103 üniversitemizin 388 meslek yüksekokulundaki mesleki programları kapsayacak. Protokol kapsamında, farklı illerimizde meslek yüksekokulları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı oda ve borsalar arasında güçlü bir bağ kurulacak. Böylece, üniversitelerimiz iş dünyasının taleplerini yakından takip edecek, sektörel beklentilere uygun eğitim programları geliştirilecek ve öğrencilerimiz iş dünyasına daha donanımlı bir şekilde hazırlanacaktır" görüşüne yer verdi.

"İş dünyasındaki tecrübeli isimler MYO'larda ders verecek"

Öncelikle TOBB üyesi olan iş dünyası temsilcilerinin sanayi ve ticaret odaları aracılığıyla meslek yüksekokullarına daha fazla katkı sağlayacağını belirten Özvar, şöyle devam etti:

"TOBB'un yönlendirmesiyle, iş dünyasında çalışan tecrübeli isimler belirli alanlarda meslek yüksekokullarında dersler verecek, öğrencilerimize doğrudan sektör bilgisini aktaracak. İş dünyasının içinden gelen bu eğitim modeli, uygulamalı bilgiyi merkeze alacak ve öğrencilerin gerçek mesleki süreçlere daha erken aşamada adapte olmasını sağlayacak."

"Öğrencilerin iş yeri eğitimi ve staj süreçleri TOBB üyesi işletmelerle yürütülecek"

Özvar, meslek yüksekokulu öğrencilerinin iş yeri eğitimi ve staj süreçlerinin TOBB üyesi işletmelerle yürütüleceğinin bilgisini aktararak, "Böylece, öğrenciler yalnızca sınıf içinde teorik eğitim almakla kalmayacak, mezun olmadan önce iş dünyasıyla tanışma fırsatı bulacak ve mesleki becerilerini doğrudan üretim sahasında geliştirme imkanına sahip olacaktır. Staj sürecinin etkin yürütülmesi, mezunların iş bulma sürecini hızlandıracaktır" ifadelerine yer verdi.

"MYO müfredatları sektörün güncel taleplerine göre düzenlenecek"

Özvar, "Meslek yüksekokullarındaki müfredatlar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin etkin katılımıyla, sektörün güncel taleplerine göre düzenlenecektir. Günümüzde teknolojik gelişmeler, üretim süreçlerini ve meslekleri hızla değiştirmektedir. Bu noktada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin sektörlerdeki güncel gelişmeleri yükseköğretimle paylaşması ve yeni beceri setlerinin müfredata entegre edilmesi kritik bir adımdır" şeklinde konuştu.

"TOBB'un desteğiyle başarılı MYO öğrencilerine burs imkanı sunulacak"

TOBB'un desteğiyle başarılı meslek yüksekokulu öğrencilerine burs verileceğini söyleyen Özvar, "Bu destek, öğrencilerimizin mesleki eğitime daha fazla motive olmasını sağlarken, sektörde ihtiyaç duyulan alanlara yönelmelerini teşvik edecektir" dedi.

"TOBB'dan MYO'lara atölye ve laboratuvar desteği"

Özvar, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin katkıları yalnızca akademik destek ve burslarla sınırlı kalmayacak, aynı zamanda meslek yüksekokullarına atölye ve laboratuvar desteği de sağlanacak. Teknolojik gelişmelerin hız kazandığı günümüzde, öğrencilerin en güncel donanımlara erişmeleri büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

"Her ilde en az bir MYO ticaret ve sanayi odasıyla iş birliği yapacak"

Protokolün üniversite-sanayi iş birliğinin Türkiye genelinde daha sistematik bir hale gelmesine önemli bir katkı sunacağını ifade eden Özvar, "Her ilimizde en az bir meslek yüksekokulumuzun o ilin ticaret ve sanayi odasıyla iş birliği yapması teşvik edilecek, bu sayede her bölgede eğitim ve ekonomi arasındaki bağ daha da kuvvetlenecektir. Üniversitelerimiz ve sektör arasındaki bu iş birliğine her ilimizdeki valilerimizin desteğinin fevkalade önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan rektörlerimizin illerindeki valilerimizi ziyaret ederek bu protokolün içeriği, kapsamı ve hedefleri konusunda bilgi vermeleri ve destek istemeleri yerinde olacaktır. Böylece protokolün daha etkin ve başarılı bir şekilde uygulanması kolaylaşacaktır" dedi.

"Eğitim sistemimizde devrim niteliğinde bir iş"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da MYO'dan mezun öğrencilerin çok kısa sürede istihdama katıldığını belirterek "Bu modelle sanayici tanıyor, iş adamı tanıyor öğrenciyi, neyi becerip beceremeyeceğini görüyor. Bu kapsamda, aslında eğitim sistemimizde bir devrim niteliğinde bir iş. Burada atılan imzayla iş birliği, ülkemizde yıllardır ihmal edilen, tekniker ve ara kademe uzmanı ihtiyacının giderilmesi yolunda dev bir adımdır. Sanayide, ticarette, teknolojide başarı sadece mühendislerle yöneticilerle değil, onları tamamlayan tekniker, teknisyen, ustabaşı gibi ara kademe uzmanlara bağlıdır. Hepimiz bir bütünüz. Fabrikada makinaları çalıştıran, bakımını yapan, inşaatta proje detayını uygulayan, laboratuvarda testleri yürüten, hep bu kardeşlerimizdir. Onlar olmadan çarklar dönmez. İşte biz diyoruz ki, ara eleman değil, aranan eleman diyoruz, onun için aranan eleman diyoruz" diye konuştu.