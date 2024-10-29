Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Bolu Batı kavşakları 14-16. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Edirne Doğu- Havsa kavşakları 39. kilometresinde üstyapı onarım ve yenileme çalışması dolayısıyla İstanbul istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma iki şeritten izin veriliyor.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe- Nurdağı kavşakları 0-1. kilometresinde (Bahçe Kavşağı mevkisi) onarım çalışması sebebiyle bant aktarımı yapılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Muğla- Denizli yolunun 48-53. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Nevşehir- Ürgüp yolunun 12-13. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışması dolayısıyla şerit daraltması yapılarak, ulaşım kontrollü devam ediyor.

Elazığ- Malatya yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Seydikemer- Söğüt yolunun 20-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tavşanlı- Kütahya yolunun 61-63. kilometrelerinde Geven Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla Tavşanlı-Kütahya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Kütahya-Tavşanlı istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Samsun-Çarşamba- Terme yolunun 22-23. kilometrelerinde üst geçit çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor.

Ağrı-Kağızman yolunun 44-47. kilometrelerindeki yapım ve 42. kilometresindeki heyelan önleme çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.