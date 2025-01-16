Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafik Uyarıları - Son Dakika
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Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafik Uyarıları

Kara yollarında devam eden yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüler dikkatli olmalı.

16.01.2025 09:17
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Aydın Otoyolu'nun Germencik-Söke kavşakları 0-1. kilometrelerinde Hızlı Geçiş Sistemi çalışmaları nedeniyle bazı gişeler trafiğe kapatılarak, sürücüler 2 ve 3 numaralı çıkış gişeleri ile 7 numaralı giriş gişesine yönlendiriliyor.

Toprakkale- İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Hatay istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Çorlu- Tekirdağ yolunun 17-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Çorlu istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde (Sızma Mahallesi mevkisi) Konya çevre yolundaki köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kayseri- Niğde yolunun 35-37. kilometrelerinde Gümüşler Kavşağı'ndaki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım yan yollardan devam ediyor.

Kumluca-Kemer- Antalya yolunun 87-90. kilometrelerinde farklı seviyeli köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 20-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Tavşanlı-Harmancık istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 5-25. kilometrelerinde fiber optik kablo döşeme çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafik Uyarıları - Son Dakika

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