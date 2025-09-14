Yolanda Diaz'dan Protestolara Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yolanda Diaz'dan Protestolara Destek

14.09.2025 21:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya Başbakan Yardımcısı Diaz, La Vuelta'nın finalinin durmasını Filistin'e destek olarak değerlendirdi.

İspanya Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, bisiklet yarışı La Vuelta'nın Madrid'deki son etabını durduran Filistin'e destek gösterilerini "bir onur örneği" olarak nitelendirdi.

Diaz, Bluesky adlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bisiklet yarışı La Vuelta'nın final etabının yarıda kesilmesine yol açan Madrid'deki İsrail karşıtı gösterilerin "İspanyol toplumunun Gazze'deki soykırımın normalleştirilmesine tahammül etmediğinin göstergesi" olduğunu belirtti.

İspanya Başbakan Yardımcısı, "Bisiklet turu sırasında Filistin halkı için yapılan seferberliklere, tüm gücümüzle destek veriyoruz. Vatandaşlarımız onur örneğidir." ifadelerini kullandı.

İsrail hükümeti, İspanya hükümetinin İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım kararı almasının ardından Başbakan Yardımcısı Diaz ile Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego'nun İsrail'e girişine yasak getirdiğini duyurmuş, İspanya hükümeti de aynı şekilde karşılık vermişti.

La Vuelta'nın finali yarıda kesildi

İspanya'daki bisiklet yarışı La Vuelta, Madrid'deki final etabı İsrail karşıtı yoğun gösterilerden dolayı yarıda kesildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın arkadaşı olan bilinen Sylvan Adams'ın sahibi olduğu "Israel-Premier-Tech"adlı İsrail takımının La Vuelta'da olmasını protesto eden İspanyollar, 27 Ağustos'tan bu yana İspanya içindeki tüm etaplarda gösteri yaptı.

Final parkurunun geçtiği Madrid kent merkezinde Callao ve Atocha gibi bölgelerde barikatları deviren İspanyollar, yarış pistine girerek yolları kapattı.

La Vuelta'da İsrail karşıtı gösterilere karşı güvenliği sağlamak için Madrid sokaklarında 2 binden fazla polis ve jandarma görev yaptı.

La Vuelta organizatörleri, bisikletçilerin güvenliği için bitişe yaklaşık 50 kilometrelik bir etap kala yarışı yarıda kesti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Başbakan Yardımcısı, Bisiklet Yarışı, İnsan Hakları, Politika, Filistin, İspanya, madrid, İsrail, Güncel, Gazze, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yolanda Diaz'dan Protestolara Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk yıldızla beraber İşte Süper Lig’in yeni yengesi Türk yıldızla beraber! İşte Süper Lig'in yeni yengesi
Sibel Can’a torun müjdesi: Dünyaya gelecek bebek için özel plan Sibel Can'a torun müjdesi: Dünyaya gelecek bebek için özel plan
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti
Kaçak et skandalında yeni gelişme: Kamu kurumlarına da satmışlar Kaçak et skandalında yeni gelişme: Kamu kurumlarına da satmışlar
Bakan Memişoğlu müjdeledi: 17 bin sağlık personeli ataması yapılacak Bakan Memişoğlu müjdeledi: 17 bin sağlık personeli ataması yapılacak
“Borcum var“ diyerek ateşe verdiği evde hayatını kaybetti "Borcum var" diyerek ateşe verdiği evde hayatını kaybetti

21:13
Canlı Skor Takip: Türkiye-Almanya
Canlı Skor Takip: Türkiye-Almanya
21:02
Kadıköy’de olaylı derbi Fenerbahçe’nin
Kadıköy'de olaylı derbi Fenerbahçe'nin
20:17
Sadece dua edildiğinde akıyor, herkes bu suda şifa arıyor
Sadece dua edildiğinde akıyor, herkes bu suda şifa arıyor
19:01
Özgür Özel AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına çattı
Özgür Özel AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına çattı
18:42
Kurultay davası öncesi CHP’den Ankara’ya çıkartma Özel’den Meclis çağrısı
Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı
18:39
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 21:44:24. #7.13#
SON DAKİKA: Yolanda Diaz'dan Protestolara Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.