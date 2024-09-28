Yolda Bakım Çalışmaları Ulaşımı Etkiliyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerindeki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kedi yolu söküm çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle cuma ve pazar günleri hariç diğer günler 22.00-06.00 saatlerinde Edirne istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapatılıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Bornova Viyadüğü-İzeltaş Köprüsü gidiş-geliş istikametindeki refüjde bulunan aydınlatma direklerinin demontaj-montaj çalışmaları sebebiyle 23.00-05.00 saatlerinde her iki istikamette sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritlerden sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Çerkezköy- Kınalı kavşakları 174-176. kilometrelerinde her gün 20.30-07.00 saatlerinde yapılan üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Edirne istikametinden gidiş-geliş olarak devam ediyor.

Sakarya- Bilecik yolunun 39-41. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Karapınar kavşağı tek yönlü trafiğe kapatılarak ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak sürdürülüyor.

Seben ayrımı-Nallıhan- Beypazarı yolunun 37-39. kilometrelerindeki Çayırhan Tüneli içerisinde yapılan çalışmalar sebebiyle tünelin Nallıhan-Beypazarı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım alternatif (eski devlet yolundan) yollardan gerçekleştiriliyor.

Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 27-39. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Tokat- Amasya yolunun 41-42. kilometresinde tünel içi enerji temini çalışmaları nedeniyle ulaşım Aydınca şehir merkezinden sağlanacak.

Ağlasun-Çeltikçi yolunun 24-25. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı servis yolundan iki yönlü sürdürülüyor. Bu nedenle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde (Sızma Mahallesi mevkisi) Konya çevre yolundaki köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ardeşen-Arhavi yolunun 2. kilometresindeki ışıklı uyarı sistemi imalat çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten ve kontrollü gerçekleştiriliyor.