Yörük Kültürü Kumluca'da Canlandırıldı

06.05.2026 03:24
Kumluca'da düzenlenen festivalde Yörük göçü ve kültürü canlandırıldı, protokol üyeleri katıldı.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 27'ncisi düzenlenen Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında gerçekleştirilen 'Yörük Göçü' etkinliğinde Yörük kültürü canlandırıldı.

Yörük Göçü etkinliğine, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.Kortejde Yörüklerin günlük yaşamı, kullandıkları araç gereçler, ulaşım şekilleri ve yemek kültürleri canlandırıldı. Festival boyunca renkli görüntüler oluşurken, 'Yörük Göçü' etkinliğinde vatandaşlar at, eşek, deve ve köpekleriyle kortej yürüyüşü yaptı. İlçeye bağlı Bağlık Mahallesi Gödene Caddesi'nden başlayıp Orhan Okulu Caddesi'ndeki Yörük obalarına kadar süren kortej, yaklaşık 2 saat devam etti. Yörük Göçü Kortejini izlemek isteyen vatandaşlar ise saatler önceden kaldırım ve refüjlerde yerlerini aldı.

YÖRÜKLERİN YAŞAYIŞ TARZLARI SERGİLENDİ

Birbirinden renkli görüntülere sahne olan festivalde, Kumluca'da yaşayan vatandaşlar, tamamen gönüllülük esasıyla etkinliğe katkıda bulunarak, Yörüklerin yaşayış tarzlarını, günlük hayatta kullandıkları araç gereçleri, ulaşım şekillerini ve yemek kültürlerini canlandırdı.

Etkinlik'te Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Büstü'ne çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından protokol üyeleri mehteran takımı eşliğinde Orhan Okulu Caddesi'ne kadar Yörük Göçü kortejine eşlik etti. Daha sonra protokol üyeleri kendileri için hazırlanan alandan korteji izledi.

'YÖRÜK KÜLTÜRÜNÜ, GELECEK NESİLLERE AKTARMAYI AMAÇLIYORUZ

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, amaçlarının Yörük kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirterek, "Yörük demek sabır, emek, dayanışma ve özgürlük demektir" dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da konuşmasında Yörük kültürünün önemine dikkat çekerek, bu kültürün dünyaya daha iyi anlatılması gerektiğini söyledi. Uslu, "Yörükler havaya bakarak göçerler. Yörüklerin rotasını, sular ve otlar belirler. Yörükler suları ve otları takip ederek yukarıları çıkarlar. Suları ve otları takip ederek aşağı inerler. Aşağıda sıcak olunca otlar sararmaya başlar. Dolayısı ile yukarıdaki otlar yeşil olduğu için onları takip ederek yukarıya doğru çıkarlar. Yörüklük muazzam bir kültürdür, maalesef Yörük kültürü dünyaya anlatılamamış. Ama görüyorum ki son yıllarda yerel yönetimler olsun. Valilerimiz olsun, biz milletvekilleri olarak dünyaya anlatılması için çaba içindeyiz" dedi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin ise Yörüklerin Türk milletinin kültürel mirasını Anadolu'ya taşıdığını belirterek, "Bugün Anadolu Türk yurduysa bunu Yörüklerin o yolculuklarına borçluyuz. Yörüklerin serüveni Türk milletinin serüveni. Yörük dediğiniz zaman aslında Türklüğü, Türk milletinin esasını ve özünü söylemiş oluyorsunuz.

Türkler Anadolu'ya gelirken sadece sürülerini ve kendilerini getirmediler. Heybelerinde güzel Türkçemizi getirdiler. Deyişlerimizi getirdiler, şiirlerimizi getirdiler. Milli kültürümüzün bütün esaslarını getirdiler. Misafirperverliklerini getirdiler. Doğaya olan uyumlarını getirdiler. Barışseverliklerini getirdiler. Memleket sevgilerini, vatan bağlılıklarını getirdiler. Bugün Anadolu Türk yurduysa bunu Yörüklerin o yolculuklarına borçludur" diye konuştu.

Kortej geçişi sırasında protokol üyelerinin bulunduğu tribünün önünden geçen Avşar Kültür Sanat Grubu, 'Suça sürüklenen değil, kültür ve sanatla büyüyen çocuklar yetiştiriyoruz' pankartı açarak zeybek gösterisi sundu. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kumluca Şubesi üyeleri de semah gösterisi gerçekleştirdi.

Festival etkinliklerinin 3 Mayıs Pazar günü sona ereceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

