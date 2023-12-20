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Yozgat Bozok Üniversitesi Gazze saldırılarını protesto etti - Son Dakika
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Yozgat Bozok Üniversitesi Gazze saldırılarını protesto etti

Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve gazetecileri öldürmesini protesto etti. Öğrenci ve akademisyenler, İsrail saldırısı sonucu öldürülen gazetecilerin fotoğraflarını taşıyarak kampüste yürüdü. Protestoda konuşan öğretim üyesi Dr. Şafak Etike, İsrail'in gazetecilere yönelik saldırılarının savaş suçu olduğunu belirtti ve uluslararası insancıl hukuk kurallarının ayaklar altına alındığını ifade etti.

Yozgat Bozok Üniversitesi Gazze saldırılarını protesto etti
20.12.2023 - 14:19,
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Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve gazetecileri öldürmesini protesto etti.

Fakülte binası önünde toplanan ve İsrail saldırısı sonucu öldürülen gazetecilerin fotoğraflarını taşıyan öğrenci ve akademisyenler, kampüste bir süre yürüdükten sonra bine önüne geldi.

Öğretim Üyesi Dr. Şafak Etike, burada yaptığı açıklamada, Gazze'de çocuk, kadın ve sivillere karşı girişilen soykırımın yanı sıra tarihin gördüğü en büyük gazeteci katliamının da yaşandığını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırısının başladığı 7 Ekim'den bu yana 97 gazetecinin katledildiğini belirten Etike, "İsrail her gün birden fazla gazeteciyi katletmektedir. Bu kadar büyük bir gazeteci katliamı dünya tarihinde ilk kez yaşanmaktadır. İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden gazeteciler arasında Anadolu Ajansı kameramanı Muntasır es-Savvaf da bulunmaktadır." dedi.

Etike, İsrail'in saldırılarında ölen gazetecilerin kasıtlı hedef alındığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yine bu gazetecilerin çok büyük kısmı aileleri, çocukları ile yok edilmiştir. Bu, sadece Gazze'nin değil, dünyanın karşı karşıya olduğu büyük bir trajedi ve en temel hakların ayaklar altına alındığı bir vahşet tablosudur. Savaş ve çatışma bölgelerinde gazetecileri hedef almak, öldürmek savaş suçudur. Uluslararası insancıl hukuka, savaş hukukuna, uluslararası sözleşmelere ve her türlü demokratik değere aykırıdır."

İfade özgürlüğünün, haber alma hakkının ve insan haklarının zaten olmadığı bölgede gazetecilerin fiziksel olarak dokunulmazlığını garanti altına alan uluslararası insancıl hukuk kurallarının da ayaklar altına alındığını aktaran Etike, "Yabancı basını bölgeye sokmayan, basın bürolarını bombalayan İsrail, gazetecileri öldürerek, Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı ve vahşeti uluslararası kamuoyundan gizlemeye çalışmaktadır." dedi.

-"Gazetecileri öldürerek vahşeti ve soykırımı gizleyemezsiniz"

İsrail'in, çocukların, kadınların ve sivillerin üzerine bombaları ile kurşunları nasıl yağdırdığını kalemleriyle, fotoğraf makineleriyle, kameralarıyla belgeleyip dünyaya duyuranları öldürerek gerçeği gizlemek istediğini vurgulayan Etike, şunları kaydetti:

"Tarih göstermiştir ki vahşet ve gerçekler gazeteciler susturularak gizlenemez. Filistin'de yaşananlar göstermiştir ki gazetecilerin kalemi bütün bombalardan daha etkilidir. İsrail, gazetecileri ortadan kaldırmaya yönelik bütün saldırılarına rağmen gazetecilerin bölgede yaşananları bütün çıplaklığıyla ortaya koymasına, dünyaya duyurmasına engel olamamaktadır ve olamayacaktır. İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden bütün gazetecileri burada saygıyla anıyoruz. Gazze'de hayatlarını hiçe sayarak İsrail'in gerçekleştirdiği vahşeti ve soykırımı dünyaya duyurmaya çalışan bütün gazetecilerle dayanışma duygularımızı ve desteğimizi ifade ediyor, hepsini saygıyla selamlıyoruz."

Açıklamanın ardından, İsrail'in saldırısı sonucu öldürülen gazetecilerin isimlerinin yazılı olduğu afişin önüne karanfil bırakıldı.

Kaynak: AA
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