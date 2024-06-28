Yücel Arzen, EURO 2024 için A Milli Futbol Takımı için şarkı yaptı - Son Dakika
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Yücel Arzen, EURO 2024 için A Milli Futbol Takımı için şarkı yaptı

Müzisyen ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'yi temsil eden A Milli Futbol Takımı için 'Biz Bitti Demeden Bitmez' adlı şarkıyı yayınladı. Arzen, şarkının prodüksiyonunu 3Z Organization'ın yaptığını belirterek, Türkiye'nin bağımsızlık ve özgürlük isteyen dünya mazlumlarının arzusu olduğunu vurguladı.

28.06.2024 14:07
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Müzisyen ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'yi temsil eden A Milli Futbol Takımı için şarkı yaptı.

Arzen'in söz ve müziğine imza attığı "Biz Bitti Demeden Bitmez" adlı eser 3z Organization'ın Youtube hesabında yayınlandı.

Şarkıya ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulunan Arzen, A Milli Futbol Takımı için yazdığı şarkının prodüksiyonunu 3Z Organization'ın yaptığını aktararak, "Ne yani bir turnuva ya da bir kupayla kendimi sınayacak, onun sınırıyla mı sınırlı kalacaktım. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hür olmak bir çabanın eseri ve fakat benim karakterimdir." ifadelerini kullandı.

Şarkının bu istekle ortaya çıktığına işaret eden Arzen, "Türkiye, Türkiye'den ibaret değildir. Türkiye, bağımsızlık ve özgürlük isteyen dünya mazlumlarının arzusudur. O yüzden Türk beklenendir. Bizi bir arzu kılan, bu bekleyiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Yücel Arzen, Milli Takım maçlarının Özbekistan, ? Kırgızistan, Afrika Kıtası, Arap Yarımadası, Bosna, Pakistan, Endonezya gibi dünyanın dört bir yanında ekranlardan izlendiğine işaret ederek, "Çok coşkulu bir şarkı oldu. Umarım çok sevilir." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yücel Arzen, EURO 2024 için A Milli Futbol Takımı için şarkı yaptı - Son Dakika

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