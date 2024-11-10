Yüksek yargı başkanları Büyük Önder Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86. yılında andı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yüksek yargı başkanları Büyük Önder Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86. yılında andı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

10.11.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AYM Başkanı Özkaya, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında Atatürk'ün, fikir ve eserleriyle dünya tarihindeki yerini almış önemli şahsiyet ve büyük bir önder olduğunu belirtti. Özkaya, "Onun önderliğinde başlayan Kurtuluş Savaşımız ve yakılan bağımsızlık meşalemiz, istiklal mücadelesi veren tüm milletler için ilham kaynağı olmuştur. Kendisini ve aziz hatırasını saygı, rahmet ve şükranla yad ediyoruz. Bu vesileyle milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yargıtay Başkanı Kerkez de Atatürk'ün, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine önderlik ederken, aynı zamanda adalet, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleri üzerine kurulu modern bir devletin temellerini attığını vurguladı.

Atatürk'ün düşünceleri ve ideallerinin, adaletin aydınlattığı geleceğe yürümeleri için kendilerine yol gösterdiğini aktaran Kerkez, 86 yıl önce sonsuzluğa uğurlanan Büyük Önder Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle andığını ifade etti.

Danıştay Başkanı Yiğit ise Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86'ıncı yılında saygı, şükran ve rahmetle yad ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Büyük bir devlet adamı ve lider olarak Türk ve dünya tarihinde müstesna bir yer edinen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, egemenlik ve bağımsızlık azmi ve iradesiyle Aziz Türk Milletinin maddi ve manevi tüm varlığıyla bütünleşerek verdiği kurtuluş mücadelesinin zaferle taçlanması neticesinde kurulan, bugün bölgesinde ve dünyada küresel bir güç olma yolunda ilerleyen Türkiye Cumhuriyeti, mazlum ve mağdur coğrafyalardaki halkların yanında yer almaya, zulmün ve adaletsizliklerin karşısında durmaya, insan haklarının korunması, küresel çapta adaletin, huzur ve barışın hakim kılınması için öncülük etmeye devam etmektedir."

Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da milli mücadele ruhunun kazandırdığı milli birlik ve beraberliği güçlendirerek, demokratik değerlere bağlı, insan haklarına saygılı ve müreffeh Türkiye'nin daha ileriye taşınması için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Yiğit, "Bu duygu ve düşüncelerle, bugünkü güçlü Türkiye'yi bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi minnetle ve şükranla anıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Anayasa Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Kadir Özkaya, Ömer Kerkez, Zeki Yiğit, Politika, Türkiye, Güncel, Kültür, Hukuk, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksek yargı başkanları Büyük Önder Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86. yılında andı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Erdoğan: Gazi’nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik Erdoğan: Gazi'nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik
11:02 Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı
10:37 Gelibolu Belediyesi’nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı
09:52 Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi
09:29 Tüm Türkiye’de saat 9’u 5 geçe hayat durdu Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
10:39 Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı
10:29 Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
10:22 Haftanın en çok kazandıranı belli oldu Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
10:16 Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi
10:06 Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu
10:01 Hadise ve Seda Bakan’ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi Hadise ve Seda Bakan'ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi
09:46 Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı
09:38 Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu
09:31 Asgari ücrette yeni tahminler gündemde Refah payı artışı olacak mı Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! Refah payı artışı olacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 13:20:01. #1.11#
SON DAKİKA: Yüksek yargı başkanları Büyük Önder Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86. yılında andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.