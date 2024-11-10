Yüksek yargı başkanları Büyük Önder Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86. yılında andı

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AYM Başkanı Özkaya, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında Atatürk'ün, fikir ve eserleriyle dünya tarihindeki yerini almış önemli şahsiyet ve büyük bir önder olduğunu belirtti. Özkaya, "Onun önderliğinde başlayan Kurtuluş Savaşımız ve yakılan bağımsızlık meşalemiz, istiklal mücadelesi veren tüm milletler için ilham kaynağı olmuştur. Kendisini ve aziz hatırasını saygı, rahmet ve şükranla yad ediyoruz. Bu vesileyle milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yargıtay Başkanı Kerkez de Atatürk'ün, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine önderlik ederken, aynı zamanda adalet, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleri üzerine kurulu modern bir devletin temellerini attığını vurguladı.

Atatürk'ün düşünceleri ve ideallerinin, adaletin aydınlattığı geleceğe yürümeleri için kendilerine yol gösterdiğini aktaran Kerkez, 86 yıl önce sonsuzluğa uğurlanan Büyük Önder Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle andığını ifade etti.

Danıştay Başkanı Yiğit ise Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86'ıncı yılında saygı, şükran ve rahmetle yad ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Büyük bir devlet adamı ve lider olarak Türk ve dünya tarihinde müstesna bir yer edinen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, egemenlik ve bağımsızlık azmi ve iradesiyle Aziz Türk Milletinin maddi ve manevi tüm varlığıyla bütünleşerek verdiği kurtuluş mücadelesinin zaferle taçlanması neticesinde kurulan, bugün bölgesinde ve dünyada küresel bir güç olma yolunda ilerleyen Türkiye Cumhuriyeti, mazlum ve mağdur coğrafyalardaki halkların yanında yer almaya, zulmün ve adaletsizliklerin karşısında durmaya, insan haklarının korunması, küresel çapta adaletin, huzur ve barışın hakim kılınması için öncülük etmeye devam etmektedir."

Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da milli mücadele ruhunun kazandırdığı milli birlik ve beraberliği güçlendirerek, demokratik değerlere bağlı, insan haklarına saygılı ve müreffeh Türkiye'nin daha ileriye taşınması için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Yiğit, "Bu duygu ve düşüncelerle, bugünkü güçlü Türkiye'yi bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi minnetle ve şükranla anıyorum." ifadesini kullandı.