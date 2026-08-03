Yüksekova'da Çocuklara Branda Havuz - Son Dakika
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Yüksekova'da Çocuklara Branda Havuz

Yüksekova\'da Çocuklara Branda Havuz
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Sıcak havalarda çocuklar, evdeki branda havuzda serinleyip güvenle eğleniyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, evlerinin önünde aileleri tarafından branda ile oluşturulan havuzda serinliyor. Zaman zaman kendilerinin de çocuklarıyla birlikte havuza girip serinlediğini belirten Barış Sevgi, "Derelerin tehlikeli sularında yüzmek yerine yaptığımız bu havuzda serinleyip eğleniyorlar" dedi.

İlçenin Vezirli Mahallesi'nde yaşayan Sevgi ailesi, çocukların güvenli şekilde serinleyebilmesi için evlerinin önünde taş ve naylon brandalar kullanarak küçük bir havuz oluşturdu. Hava sıcaklığının 30 dereceyi buluğu mahallede yaşayan çocuklar, serinlemek için günün 3-4 saatini havuzda geçiriyorr.

'ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUĞU HER ŞEYE DEĞER'

Mahallede yaşayan Barış Sevgi, çocukların yaz aylarını güvenli ve keyifli geçirmesi amacıyla bu havuzu yaptıklarını belirterek, "Çocuklarımız için burada güzel bir brandalı havuz kurduk. Onların oynayıp eğlenebileceği, birlikte vakit geçirebileceğimiz sıcak bir ortam oluşturduk. Biz de zaman zaman havuza girerek çocuklarımızla birlikte güzel vakit geçiriyoruz" dedi.

Bu yıl sıcaklıkların önceki yıllara göre daha fazla hissedildiğini söyleyen Sevgi, "Havalar gerçekten çok sıcak. Çocuklarımız serinlesin ve mutlu olsun diye böyle bir fikir geliştirdik. Evin önünde güzel bir havuz yaptık. Şimdi çocuklarımız burada yüzüyor, eğleniyor. Onların yüzündeki mutluluğu görmek bizim için her şeyden daha değerli" diye konuştu.

'DERELERDE RİSK VAR, KENDİ HAVUZUMUZDA YÜZÜYORUZ'

Çocuklardan Bünyamin Sevgi ise havuzu babası ve ağabeyiyle birlikte yaptıklarını anlatarak, "Havalar çok sıcak olunca kendimize bir havuz yapmaya karar verdik. Babam ve abim kazdı, brandayı serdi. İçini suyla doldurduk. Artık soğuk suda serinliyoruz. Derelerde akıntı ve boğulma riski olduğu için oralara gitmiyoruz. Kendi evimizin önündeki brandalı havuzda güvenle yüzüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Yüksekova, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova'da Çocuklara Branda Havuz - Son Dakika

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