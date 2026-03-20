Yüksekova'da Engelli Çocukla Yaşama Mücadelesi

20.03.2026 09:29
Yakup Karaman, 4 çocuğuna hem annelik hem babalık yaparak zorlu yaşam koşullarında mücadele ediyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dibekli köyünde yaşayan Yakup Karaman (37), biri engelli 4 çocuğuna hem annelik hem babalık yapıyor. Çocuklarının tüm bakımını üstlenen Karaman, tek odalı toprak evde evlatları ile yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Yüksekova'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki köyde yaşayan Yakup Karaman'ın eşi A.K., iddiaya göre 1 yıl önce engelli kızı Pınar'ı gerekçe göstererek evi terk etti. Boşanma davası süren Karaman'a, mahkeme tarafından çocukların velayeti verildi. Yaşları 3 ile 12 arasında değişen 2 kız ve 2 erkek evladı ile birlikte yaşamını sürdüren Karaman, çocuklarının tüm bakımını tek başına üstleniyor. Karaman, engelli kızı Pınar'ı kucağına alıp, kimi zaman da kızakla köyün içinde gezdiriyor.

'HEM ANNELİK HEM BABALIK YAPIYORUM'

Daha önce inşaatlarda çalıştığını ancak çocuklarına bakmak zorunda olduğu için şu an çalışamadığını belirten Karaman, "Eşim 1 yıl önce beni ve çocuklarını bırakıp gitti. Engelli kızımdan dolayı gitti. Boşanma davası açtı, mahkememiz devam ediyor. Mahkeme çocukların velayetini bana verdi. 4 çocuğum var, biri engelli. Çocuklarıma hem annelik hem babalık yapıyorum" dedi.

TEK ODALI EVDE YAŞIYORLAR

Maddi durumunun iyi olmadığını ifade eden Karaman, devletin engelli çocuğu için verdiği maaş ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan aldığı desteklerle geçinmeye çalıştığını söyledi. Tek odalı toprak evde zorlu şartlarda yaşamlarını sürdürdüklerini anlatan Karaman, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiğini belirtti.

Bu arada Van'da faaliyet gösteren Dünyada Son Umut Derneği tarafından 6 yaşındaki engelli Pınar Karaman'a elektrikli bisiklet hediye edildi. Bisikleti teslim eden Dernek Başkanı Onur Akman, insanlık görevini yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
