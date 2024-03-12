Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Yüksekova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapıldığı programda, Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı sinevizyon izletildi.
Şiirlerin okunduğu ve müzik dinletisinin sunulduğu programda, oratoryo ile tiyatro gösterisi sahnelendi.
Programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Belediye Başkan Yardımcıları Kerim Bulut ve Akif Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, Müftü Mahmut Sevük, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Yüksekova'da İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Anma Günü programı düzenlendi - Son Dakika
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü binasında, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal'ın koordinesinde yürütülen çalışmayla çocuklar için bir oda 'oyun odası' olarak düzenlendi. Odanın duvarları çizgi film karakterleri ve hayvan resimleriyle boyandı ve içerisine çok sayıda oyuncak konuldu. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan oda, vatandaşların emniyette geçirdiği sürede çocuklarının sıkılmamasını amaçlamaktadır. Ayrıca, bir anaokulu öğrencileri de oyun odasını ziyaret ederek eğlendi ve İl Emniyet Müdürü Kartal, minik öğrencilerle sohbet ederek onlara boyama kitabı hediye etti.
Türkiye, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Gazeteciler Kayak Şampiyonası'nda gazeteci Serkan Ocak'ın bronz madalya kazanmasıyla bir kez daha madalya aldı. Ocak, genç erkekler 5 kilometre kayaklı koşu kategorisinde üçüncü olarak madalya elde etti.
Tüketiciyi Koruma Haftası vesilesiyle vivo, V29 5G modeliyle dikkat çekiyor. Yüksek kalite standartlarına sahip olan bu akıllı telefon, detaylı testlerle kullanıcı güvenini en üst düzeyde tutmayı hedefliyor. 32 bin kez düşürme, 6 bin kez kulaklık girişi gibi zorlu testlerden geçen cihaz, dayanıklılığını kanıtlıyor. IP68 sertifikasına sahip olan vivo V29 5G, su ve toz karşıtı en üst düzey korumayı sunuyor. Ayrıca, vivo'nun yüksek üretim kalitesi ve düşük tamir oranı da sektördeki yerini sağlamlaştırıyor. Yakında duyurulacak yeni teknoloji ile vivo, pil ömrü ve sağlığı konusunda da çözüm sunmayı hedefliyor.
Asus, akıllı telefon pazarındaki payını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Zenfone 11 Ultra modeli 14 Mart'ta piyasaya sürülecek. Telefonun özellikleri ve fiyatı da açıklandı. 6,78 inç boyutunda FHD+ çözünürlüklü ve 144 Hz yenileme hızına sahip AMOLED LTPO bir panel bulunan Zenfone 11 Ultra, gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden alacak. Ayrıca 1 TB'a kadar depolama alanı ve 16 GB'a kadar RAM seçenekleri sunacak. Üçlü kamera kurulumu ve 32 Megapiksel selfie kamerasıyla gelen telefon, 986 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
ABD Gümrüğü, Ford markasının ABD pazarına ithal ettiği ticari araçlarda yapılan hileleri tespit ederek şirkete 365 milyon dolarlık ceza kesmiştir. Ford, Otosan ile işbirliği yaparak Türkiye'de ticari otomobil üretimi gerçekleştirmektedir. Ancak markanın 2009-2013 yılları arasında Türkiye'den ithal ettiği kargo vanlarında yapılan usulsüzlükler nedeniyle ceza kesilmiştir.
Manisa'nın Soma ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo ve tiyatro gösterisi sahnelendi. Programa Kaymakam Fatih Akkaya ve Belediye Başkanı Ali Tulup da katıldı.
Yozgat merkez ve Sorgun ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programlar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programlarda Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nın kabulü anlatıldı, öğrenciler tarafından oratoryo gösterisi sunuldu. Programlar sonunda hatıra fotoğrafı çekildi ve çeşitli gösteriler yapıldı.
Türkiye son yıllarda yaptığı askeri silah ve araç üretim adımlarıyla dünyanın en büyük silah üreticileri arasında yer almayı başardı. Türkiye, listenin 11. sırasında yer alarak pazardaki payını artırdı. Rusya ise sıralamada geriledi ve 3. sıraya düştü.
Alman otomobil üreticisi Porsche, Taycan Turbo GT modeliyle tarihindeki en güçlü otomobili piyasaya sürdü. Yeni versiyonuyla dikkat çeken Taycan Turbo GT, 780 Hp güce sahip ve 0'dan 100'e 2.3 saniyede çıkabiliyor. Weissach paketiyle ise bu süre daha da kısalıyor. Avrupa'da satışta olan aracın fiyatı yaklaşık 250 bin euro.
AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, Karabük'ün 50 yıllık geleceğini öngörerek hazırladığı mega projeleriyle Türkiye'nin en gelişmiş ilk 10 şehri arasında yer alma hedefiyle çalışacaklarını belirtti. Çetinkaya, seçimler öncesinde halkın desteğini kapı kapı dolaşarak istiyor.
CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Bursaspor Başkanı Sinan Bür ve yönetimini ziyaret ederek, 'Bu takım hepimizin, bir araya gelerek Bursaspor için bir güç oluşturabiliriz' dedi.
Nilüfer Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü işbirliğiyle düzenlenen Sürdürülebilirlik Parkı hizmete açıldı. Park, yaklaşık 11 bin metrekare alana sahip olup, Nilüfer Belediye Başkan Turgay Erdem döneminde ilçeye kazandırılan 57. parktır.
Sizin düşünceleriniz neler ?