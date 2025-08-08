Yüksekova'da Kaybolan Genç İçin Yeniden Arama Başlatıldı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Avaşin Deresi'nde akıntıya kapılıp kaybolan ve toplam 40 gün süren çalışmalara rağmen bulunamayan İbrahim Kom'u (17) arama çalışmalarına yeniden başlandı. Deredeki su seviyesini düşmesi üzerine JAK, polis dalgıçlar ve AFAD ekiplerinin yaptığı aramalarda da herhangi bir ize rastlanmazken, anne Zübeyde Kom, oğlunun bulunması için yetkililerden yardım istedi.

Olay, 10 Mayıs'ta saat 13.30 sıralarında, Yüksekova ilçesi Dağlıca köyünde meydana geldi. Yüksekova'da yaşayan bir grup genç, piknik yapmak için ilçeye 55 kilometre uzaklıktaki Dağlıca bölgesine gitti. Gençlerden 2'si yüzmek için bölgedeki Avaşin Deresi'ne girdi. Akıntıya kapılan gençlerden biri arkadaşları tarafından kurtarıldı, İbrahim Kom ise kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Halkın da destek verdiği ilk günkü çalışmalardan sonuç alınamayınca Van'dan polis dalgıçlar ile Jandarma Komutanlığı JAK ekibi de bölgeye sevk edildi. Çalışmalara Ankara'dan gelen özel dalgıç ekibi ile yine Ankara JÖAK'a bağlı 18 kişilik dalgıç ekibi, Kom'un akıntıya kapıldığı noktadan itibaren çeşitli noktalarda zorlu arazi şartlarında dalışlar yaptı. 24 günü su altı, 16 günü ise su üstü olmak üzere toplam 40 gün süren çalışmalara rağmen ize rastlanıp bir sonuç almayınca arama çalışmaları durduruldu.

Avaşin Deresi'ndeki su seviyesi düşmesi ve ailenin isteği üzerine dün bölgede arama çalışmalarına yeniden başlandı. Çalışmalar JAK, polis dalgıçlar ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülürken, Kom'un yakınları ve bölge halkı da aramalara destek verdi. Gün boyunca yaklaşık 6 kilometrelik bir alanda arama çalışmaları sürdürüldü. Herhangi bir iz ve emareye rastlanmaması üzerine de çalışmalar sonlandırıldı. Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri de çalışmalara katıldı. Başkomiser Oktay Karaoğlu, olayın yaşandığı 10 Mayıs'tan bu yana 5 kez bölgede detaylı su altı ve su üstü aramalar yapıldığını belirtti. Karaoğlu, "Buraya daha önce 3 kez dalış faaliyeti için geldik. Dün yeniden arama yapılacağı bilgisi bize ulaştı. Bugün sabah saatlerinde bölgede yine 6 kilometrelik bir alanda su altı ve su üstü arama çalışmasını sürdürdük. Ancak herhangi bir ize rastlayamadık. Burada aranmadık bir nokta kalmadı" dedi.

'OĞLUMU BULANA KADAR HER GÜN GELİP ARAYACAĞIM'

Anne Zübeyde Kom ise oğlunu bulmak için her gün bölgede olduklarını söyleyerek, "Eşim, kızım ve kardeşlerimle her gün gelip burada oğlumu arıyorum. Artık çocuğumu bulmak istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum. Oğlumu bulana kadar her gün gelip arayacağım, bana yardımcı olsunlar. Suyun seviyesi epey düştü hem devlete hem de vatandaşlara sesleniyorum. Gelin aramalara bana yardımcı olun bulalım çocuğumu" ifadelerini kullandı.

Akıntıya kapılan İbrahim Kom'un ablası Seher Kom ise "10 Mayıs'tan beri kardeşimi arıyoruz ve bu aramayı buluncaya kadar da sürdüreceğiz. Su seviyesi düşmüş yetkililerden arama çalışmalarına devam etmesini bekliyoruz. Tek isteğimiz kardeşimin bulunması. Lütfen bize yardım edin. Burada her taşın altına baktık. Irak sınırına kadar baktık, bakmaya da devam edeceğiz. Amcam ve kuzenlerim Irak tarafından da 4 gün boyunca baktılar. Şimdi su seviyesi düştüğü için daha rahat bakabileceğiz. Kendi imkanlarımızla her yere baktık. Kardeşimin bulunması için Cumhurbaşkanımızdan da yardım istiyoruz" diye konuştu.

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA, (Hakkari),