Yüksekova\'da yoğun yağış nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı

Güncel

Özgür Özel "O görüntüler montaj" deyip bir daha denedi, kalabalıktan yine aynı cevap geldi

Ankara anketi geldi! Kimse bu kadar fark beklemiyordu

Yüksekova'da yolda mahsur kalan vatandaşları ekipler kepçeyle kurtardı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sağanak nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına belediye ekipleri yetişti. Belediye ekipleri vatandaşları kepçeyle kurtardı.

Meteorolojinin uyarılarından sonra Hakkari ve ilçeleri sağanak yağış etkili oldu. Dün gece başlayan yoğun yağış sabah saatlerinde etkisini arttırınca ilçenin birçok noktası sular altında kaldı. Yoğun yağış nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi de sular altında kalırken, Yüksekova Belediyesinin ekipleri yolda mahsur kalan vatandaşları kepçeyle güvenli yerlere taşıdı. O anlar vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.

Öte yandan, Hakkari ve ilçelerinde mahalle, köy ve mezrada bir çok nokta selden dolayı etkilenirken, ekipler zamanla yarışarak çalışmalarını sürdürüyor.