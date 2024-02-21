Yüksel Kocamış, Yargıtay 10. Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi - Son Dakika
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Yüksel Kocamış, Yargıtay 10. Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi

Yüksel Kocamış, Yargıtay 10. Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi

Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından yapılan seçim sonucunda Yüksel Kocamış, 10. Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi. Kocamış, 1962 doğumlu olup Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Meslek hayatına hakim adayı olarak başlayan Kocamış, çeşitli görevlerde bulunmuş ve 2011 yılında Yargıtay üyeliğine seçilmiştir.

21.02.2024 11:11  Güncelleme: 11:16
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Yüksel Kocamış, Yargıtay 10. Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 21 Şubat'ta yapılan seçim sonucunda 10. Ceza Dairesi Başkanlığına aynı Daire Üyesi Sayın Yüksel Kocamış seçilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kocamış'ın öz geçmişi

Yüksel Kocamış, 1962'de Kırşehir'de doğdu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988'de mezun oldu.

Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Kocamış, sırasıyla Hınıs, Seydiler hakimliği ve Yargıtay tetkik hakimliği görevlerinde bulunduktan sonra 2011'de Yargıtay üyeliğine seçildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yüksel Kocamış, Yargıtay 10. Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi - Son Dakika

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