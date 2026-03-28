Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yumuşak Güç Paneli İstanbul'da Gerçekleşti

28.03.2026 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

STRATCOM 2026'da yumuşak güç konusu ele alındı, katılımcılar kültürel diplomasiye vurgu yaptı.

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) 2026 kapsamında "Yumuşak Gücü Yeniden Düşünmek: Küresel Kopuş Sürecindeki Etki ve Sınırlar" paneli gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi devam ediyor.

Belçika Stratejik İletişim ve Politika Danışmanı İpek Tekdemir'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Bulgaristan Kültür Bakanı Nayden Todorov, Economyfirst Limited London'da Yönetici Klaus Jurgens, Başkent Üniversitesi, TÜBİTAK Bilim Diplomasisi ve Arabuluculuk Alanında Misafir seçkin Profesör Nancy Snow ve Güney Kore'de yazar Myeongmook Lim konuşmacı olarak katıldı.

Ömüraliyev, yumuşak gücün önemine değinerek, "TDT tarafından bakıldığında tarihi değer ve geleneklerle zengin bir medeniyet mirası paylaşıyoruz." dedi.

Bunun yapay bir diplomasi olmadığını, kimliğin özünde bulunan bir yumuşak güç olduğunu aktaran Ömüraliyev, TÜRKSOY'un yanı sıra son 10 yılda Türk Akademisinin ve Kültür Miras Vakfının kurulduğunu hatırlattı.

Ömüraliyev, TDT'nin kurumsal işbirliğinin güçlendiğine dikkati çekerek, ortak kültür haftalarının, sergilerin ve çok sayıda programın düzenlenerek Türk dünyasının zenginliğinin kamuoyuna hatırlatıldığını söyledi.

Yumuşak gücün geliştirilmesinin öneminin altını çizen Ömüraliyev, yumuşak gücün ancak "güvenilir" ve "özgün" olduğunda etkili olduğunu dile getirdi.

"Kültür, bir iletişim aracı olarak çatışmaları arkamızda bırakmamıza yardımcı olur"

Todorov, kültür diplomasisinin nasıl etkili kalabildiğine dair, "Kültürün sorunları çözebileceğine inanmıyorum, kültür bunları önleyebilir, engelleyebilir." diye konuştu.

Stratejik iletişimin ve kültürün önemine değinen Todorov, kültürün parçalanmanın zıttı olduğunu, insanları bir araya getirmeye hizmet ettiğini belirtti.

Todorov, kültürün köprüler oluşturduğunu, insanların bilinmezlikten korktuğunu, agresyonun korkudan ve açlıktan kaynaklandığını söyleyerek, "Kültür, bir iletişim aracı olarak çatışmaları arkamızda bırakmamıza yardımcı olur." ifadesini kullandı.

En tehlikeli krizlerde bile insanlar arasındaki en güçlü köprünün "kültür" olduğuna ve yıkılmaması gerektiğine dikkati çeken Todorov, dünyanın birçok yerinde çatışmaların yaşanmasının sebebinin ülkeler arasındaki kültürel iletişimin azalmasıyla bağlı olup olmadığını sorguladığını kaydetti.

"Tırmandırma" ifadesi barış için kullanılmalı"

Snow da "tırmandırma" kelimesinin hep savaşta duyulduğunu, barışın hizmetine sokulması gerektiğini ifade ederek, "Savaş çıkartmak isteyenlerin dünyasındayız." dedi.

Barışı tesis etmek isteyen insanların çoğunluk olduğunu belirten Snow, "istikrarın kırılması", "kutuplaşma" gibi kelimelerin kullanımının mevcut dünyada yaygınlaştığını söyledi.

Snow, bunu bir hastalığa benzeterek, insanların birbirine karşı anlayışının günden güne azaldığında daha büyük sorunlar çıkacağını anlattı.

"Yumuşak güç" kavramının soyut kavram olmadığını vurgulayan Snow, "Yumuşak güç eğitimdir, diyalogdur." ifadesini kullandı."

Güney Koreli yazar Myeongmook, sert gücün her zaman yumuşak güce ihtiyaç duyduğunu kaydederek, iki güç arasında büyük bir ayrım olduğunu aktardı.

Yumuşak gücün genellikle sert gücün ortaya konmasına da imkan sağlayabildiğine işaret eden Myeongmook, ABD'nin mevcut dünyada yumuşak gücünün azaldığını belirtti.

Myeongmook, Türkiye'de Kore kültürünün giderek artmasına değinerek, her iki ülkenin de sınırlar arası erişim gücüne sahip olduğunu dile getirdi.

Kültürel tüketim şeklinin yıllar içerisinde değiştiğini vurgulayan Myeongmook, aynı zamanda kesişen yönler olduğunu söyledi.

Jurgens de zirveyi düzenleyen İletişim Başkanlığına teşekkür etti, STRATCOM'un bir marka haline geldiğini vurguladı. Dünya siyasetinde başarının araçlarını ele alan bir kitaba atıfta bulunan Jurgens, sunum yaptı.

Kaynak: AA

Ankara, Kültür, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 19:08:49. #7.12#
SON DAKİKA: Yumuşak Güç Paneli İstanbul'da Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.