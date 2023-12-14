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Yunanistan Başbakanı AB'ye daha fazla maddi kaynak talep etti - Son Dakika
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Yunanistan Başbakanı AB'ye daha fazla maddi kaynak talep etti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, AB'nin dış sınırlarının korunması ve iklim krizinin etkileriyle mücadele için daha fazla maddi kaynağa ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Miçotakis, AB Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'nın AB'ye üyelik müzakerelerinin başlatılması gerektiğini dile getirdi ve göç sorununun yönetimi için kaynakların artırılması gerektiğine vurgu yaptı. Ayrıca, Yunanistan'ın diğer üye ülkeleri iklim krizi konusunda ikna etmeye çalıştığını ve Orta Doğu'daki gelişmelerin de zirvenin gündeminde yer alacağını ifade etti.

Yunanistan Başbakanı AB\'ye daha fazla maddi kaynak talep etti
14.12.2023 - 14:12,
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliğinin (AB) dış sınırlarının korunması ve iklim krizinin olumsuz etkileriyle mücadelede daha fazla maddi kaynağa ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Miçotakis, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi girişinde yaptığı açıklamada, zirvede AB genişlemesinin gündeme geleceğine dikkati çekerek Yunanistan'ın, Ukrayna'nın AB'ye üyelik müzakerelerinin başlatılması gerektiği inancında olduğunu dile getirdi.

Zirvede mali konuların da ele alınacağına işaret eden Miçotakis, "Göç sorununun yönetimi için kaynakların artırılması konusuna vurgu yapmak istiyorum." dedi.

Miçotakis, AB'nin dış sınırlarının korunabilmesi için daha çok mali kaynağa ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

İklim krizinin etkileri için de daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulduğunu belirten Miçotakis, Yunanistan'ın bu konuda diğer üye ülkeleri de ikna etmeye çalıştığını aktardı.

Miçotakis, Orta Doğu'daki gelişmelerin de zirvenin gündeminde yer alacağına işaret ederek AB'nin hem İsrail'in kendini savunma hakkını hem de Gazze Şeridi'ndeki sivil can kayıplarını göz önüne alarak karar almasını umduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yunanistan Başbakanı AB'ye daha fazla maddi kaynak talep etti - Son Dakika
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