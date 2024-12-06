Yunanistan'dan AGİT'e Önemli Atama - Son Dakika
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Yunanistan'dan AGİT'e Önemli Atama

Maria Telalian, AGİT ODIHR Direktörlüğüne seçildi; Yunanistan- Türkiye işbirliği vurgulandı.

06.12.2024 18:16
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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Bakanlıkta hizmet vermiş bir hukukçu olan Maria Telalian'ın, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörlüğüne (ODIHR) seçilmesinin, teşkilatın etkinliklerinin güçlendirilmesi açısından siyasi öneme sahip olduğunu bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, aylar süren istişarelerin ardından, AGİT katılımcısı 57 ülkenin uzlaşısıyla teşkilatın farklı birimlerine üçer yıllık görevlendirme yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, ODIHR gibi önemli bir göreve, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı hukuk biriminde hizmet vermiş hukukçu Telalian'ın getirildiği belirtildi.

ODIHR'ın, üye ülkelerdeki seçim süreçlerini takip eden, insan haklarının korunması, ayrımcılıkla mücadele ve demokratik kurumların güçlendirilmesi gibi konularda ilgili yasa değişikliklerini öneren bağımsız bir birim olduğu kaydedilen açıklamada, Telalian'ın bu göreve oy birliğiyle seçilmesinin son derece sembolik bir mesaj olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "(Bu seçim) Avrupa ve dünya için son derece hassas bir dönemde, oy birliğine varmakta güçlük çekilmesi nedeniyle uzun zamandır kaybettiği gücünü yeniden toplayan ve Avrupa'nın en büyük güvenlik ve işbirliği teşkilatı olan AGİT'in etkinliklerini güçlendirecek siyasi bir öneme de sahiptir." ifadesi kullanıldı.

AGİT'te ortak öneri

Genel Sekreterliğine Türkiye'nin adayı emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nun atandığı AGİT'in önemli 4 üst düzey pozisyonu için adaylıklar ortaya atılırken, Türkiye ve Yunanistan, 2 önemli görev için birlikte hareket etme kararı almıştı.

AGİT Genel Sekreterliği görevine kıdemli diplomat Sinirlioğlu, ODIHR'e uluslararası hukukta deneyimli uzman Maria Telalian aday gösterilirken, Atina ve Ankara bu adaylıklarda birbirlerine destek vermişti.

Uluslararası platformlarda karşılıklı destek kararı

Türkiye ve Yunanistan, 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ve Yunanistan'daki tren kazası faciasının ardından, ikili ilişkilerde dayanışmanın öne çıktığı, uluslararası platformlarda karşılıklı destek sergilenen yeni bir sayfa açmıştı.

Dönemin Dışişleri Bakanları Nikos Dendias ve Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na katılmak üzere 20 Mart 2023'te bulundukları Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Türkiye ve Yunanistan'ın uluslararası platformlardaki adaylıklarda birbirini desteklemesi kararını almıştı.

Karara göre, Türkiye'nin, 2025-2026 döneminde Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Geçici Üyelik adaylığını, Yunanistan'ın da Türkiye'nin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreterliğine adaylığını desteklemesinde mutabık kalınmıştı.

Kaynak: AA

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